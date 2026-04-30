中國證監會原主席易會滿嚴重違紀違法被雙開

中評社北京4月30日電／據中央紀委國家監委網站：經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央委員、十四屆全國政協經濟委員會原副主任易會滿嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，易會滿喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實黨中央關於資本市場的重大決策部署陽奉陰違、推諉卸責，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，縱容、默許親屬利用本人職權謀取私利，違規從事營利活動，利用職權或者職務上的影響為親屬謀取利益，將應當由本人支付的費用由他人支付，搞權色、錢色交易；利用職務便利為他人在職務提拔、上市審批、融資貸款等方面謀利，並非法收受巨額財物。



易會滿嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予易會滿開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。



易會滿曾任中國工商銀行行長，中國證券監督管理委員會主席、黨委書記。是中共第十九屆中央候補委員、第二十屆中央委員。

