鄧飛：香港人才政策可更大膽精準

香港立法會議員鄧飛（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月30日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員鄧飛30日在論壇發言中談到，香港在吸引高端人才的同時，也要吸引有潛質的高端學生。他認為，內地學生應是關注重點，同時應該參考國外經驗，人才政策的制定可更大膽、更精準、並覆蓋基礎教育。



民建聯“人才高地”辦公室30日在立法會舉辦主題為“高等教育國際化與人才培養：香港如何成為全球高端人才和教育樞紐”的圓桌會議。教育界立法會議員鄧飛作為發言嘉賓談了對香港人才和教育的看法。



“我們需要的人才和學生，這兩個概念雖然不同，但密切相關。”鄧飛提到，最近內地出版了一份《留學香港》（全稱為《內地赴港就讀藍皮書》）的統計報告，“這個報告比較獨特，因為過往的統計沒有專門針對香港。這次的報告覆蓋面不錯。實際上，留學生競爭在國際上非常激烈，不只是香港在搶留學生，英語國家和歐洲國家都在搶，尤其是英語國家搶得更厲害。”



鄧飛認為，香港要兩條腿走路：一方面吸引高端人才、研究型教育人才，幫助香港推進更先進的研究項目，培養研究生；另一方面也要吸引有潛質的高端學生來香港。



鄧飛說，現在全世界都在爭奪學生主力，主要來源是中國內地和印度。“我們可能要重點關注內地學生，因為他們本科和研究生的生源質量很高。而高端研究人才則可能來自海外。當然不是說不收海外學生或學者，而是大趨勢如此。”



鄧飛認為，香港的定位要更清晰，“希望利用香港的國際化優勢對接國際標準，吸引有潛質的學生和從業者，服務香港也服務國家。這個大方向必須明確。”鄧飛說，制定相關政策時，“我們不能要求政府直接去搶人，然後塞進大學或研究院，因為這不是政府直接做的事。我們要打造‘香港’這個品牌，吸引更多優質教授，尤其是海歸教授，這樣才有條件吸引優質學生。”



鄧飛說，不能像中小學那樣指望有了空位學生就會自動來，大學和研究生層面不是如此運作。政策可以更大膽、更精準。“英國從2019年甚至更早，就已經把教育部和貿易部聯合起來搶學生和人才，完全不掩飾教育與經濟之間的關係”。鄧飛說，“我們可以學習這些先進經驗，轉化為香港的人才政策。”



他還指出，相關政策也牽涉到中小學，基礎教育體系最終會影響高等教育。“我們不可能完全依賴外來學生。吸引高端學生和學者的同時，也希望他們能帶家庭過來。因此基礎教育也要跟進。”



鄧飛認為，目前政策還沒有完全覆蓋基礎教育，大部分本地學校缺乏這方面的經驗和配套。他相信，做好基礎教育政策，對吸引高端人才（包括教授、博士生、博士後）有幫助。

