中國對非洲所有建交國實施零關稅　全球關注

中評社香港4月30日電／國務院關稅稅則委員會28日發布公告，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中國建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家以特惠稅率形式實施零關稅。



這是繼2024年12月1日中國對所有已建交的最不發達非洲國家實施零關稅後的又一重大舉措。至此，中國對53個非洲建交國全面實施零關稅，成為全球首個對所有非洲建交國和所有建交的最不發達國家實現單方面、全覆蓋零關稅待遇的主要經濟體。



28日，海關總署公布《中華人民共和國海關對同中國建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家實施零關稅項下進口貨物原產地管理辦法》。為便利相關貨物進口通關，自2026年5月1日起，海關總署將啟用“對同中國建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家原產地證書簽發系統”。



商務部世貿司負責人29日就相關問題答記者問時表示，5月1日起實施的零關稅舉措，是中國與不屬於最不發達國家的非洲建交國，在商簽共同發展經濟夥伴關係協定過程中的創新舉措，以切實回應相關非洲國家難以在短時間內與中國完成談判的現實困難，是一項階段性、先導性安排。這一舉措將為中非經貿合作帶來三大新機遇。一是降本增利。零關稅將降低非洲產品進入中國市場的成本，為非洲產品在中國市場提供競爭優勢。二是貿投融合。零關稅將有利於吸引包括中國在內的其他貿易夥伴增加對非洲投資，帶來資金、技術、設備和管理經驗，將非洲特色產品在當地加工後再對中國出口。三是經濟升級。零關稅將推動非洲出口產品多元化，提高附加值，優化出口結構，惠及大量中小農戶和小微企業，創造新就業崗位，改善民生。



環球時報報導，馬里的乳木果、納米比亞的猴面包樹、尼日利亞的可可，這些非洲獨有的天然植物，是希爾可可品牌產品的重要原材料。在本月舉行的第六屆消博會上，該公司創始人王耀華告訴《環球時報》記者，這些非洲產品5月起就將享受對非洲全面零關稅政策的紅利，通過“綠色通道”更快地來到中國。他說，免稅政策不但將加深中非雙邊經貿關係，還會帶動當地產業發展，並帶來民生福祉。這對非洲國家意味著重要的發展機遇，深受他們歡迎。



對外經濟貿易大學國際貿易專家王春蕊29日告訴《環球時報》記者，零關稅政策實施後進口成本降低，無疑將促進更多非洲產品進入中國市場。與此同時，免稅政策也會吸引全球資金赴非投資建廠、布局產業鏈。增加收入、帶動工業生產、建立產供鏈，中國對非實施零關稅切切實實是一個重要的發展機遇。



中國零關稅政策受到非洲各國各界高度關注。南非獨立在線新聞網站刊文稱，在當今世界比以往任何時候都更需要真正的夥伴關係之際，中非正在構建更緊密的貿易關係。塞內加爾智庫廷巴克圖研究所所長桑布表示，這一政策為非洲產品進入中國市場提供廣闊空間，將帶動農產品、礦產品及部分製造業產品對華出口。津巴布韋《先驅報》刊發評論文章稱，中國零關稅舉措將為非洲經濟發展提供新的增長路徑。文章認為，在全球貿易碎片化加劇、保護主義抬頭的背景下，中國的開放舉措為非洲國家提供了難得的發展窗口。這一政策將促進非洲農業、采礦業等傳統產業升級，並為當地製造業發展創造條件，助推非洲經濟結構轉型。