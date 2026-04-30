經濟時評：美聯儲暫停降息　寬鬆預期再次退潮

中評社香港4月30日電（記者 肖瑞）北京時間4月30日凌晨，美聯儲FOMC會議以8：4的分歧投票，維持聯邦基金利率3.50%－3.75%不變，連續第三次暫停降息。



對於持有美元資產的港台投資者，以及依賴出口與能源進口的東亞經濟體而言，這一決議宣告寬鬆預期再次退潮。主導下半年全球流動性的核心變量，已從美聯儲的點陣圖徹底轉向中東的“油泵”。



本次政策聲明的最大調整，是將中東局勢正式納入經濟前景風險考量，直指油價上行是推升通脹的核心誘因。當前布倫特原油受地緣衝突刺激，自70美元／桶一度突破120美元關口。美國3月CPI同比反彈至3.3%，其中能源價格同比大漲逾12%。



歷史規律顯示，油價每上漲10美元，美國核心通脹約抬升0.2個百分點。以此推算，本輪油價暴漲可能在未來數月顯著推升全年通脹水平。

油價走高正在製造典型的滯脹壓力：既推高通脹，又壓制增長。鮑威爾在發布會上坦言，加息與降息的門檻已基本持平，美聯儲暫無政策轉向意願。這對東亞經濟體構成雙重挑戰——美國內需走弱叠加輸入性通脹，將對大陸製造業訂單、台灣半導體出口及香港金融市場形成差異化壓力。



值得關注的是，即將於5月15日卸任主席的鮑威爾將留任理事一段時間。儘管他明確表示不會做“影子主席”，但其長期以來的鴿派立場仍將對繼任者形成制衡，在特朗普政府施壓降息的背景下，維繫美聯儲的政策獨立性。然而，內部分歧加劇也意味著後續政策的可預測性正在下降。



決議落地後，市場反應迅速分化：2年期美債收益率上行11個基點，美元指數走強，黃金窄幅震蕩；美股道指連跌五日，納指僅靠科技巨頭財報韌性微幅收漲。



從東亞市場看，美元短期走強令人民幣、港元及新台幣承壓；但若油價持續衝擊美國經濟，美元的避險屬性與降息預期將形成拉鋸。產業鏈端，台灣半導體企業將面臨匯兌損失與訂單放緩的雙重擠壓。

資本市場上，A股、港股短期受情緒面擾動，但地緣衝突引發的油價衝擊通常在一周左右即可被市場消化，具備防禦屬性的戰略資源品與內需低估值資產將更具配置價值。



鮑威爾以謹慎克制完成謝幕，未留下激進遺產，也未徹底關上寬鬆大門。展望下一季度，油價仍是左右美聯儲政策與東亞市場的唯一核心變量。



一旦地緣局勢緩和、油價迎來拐點，降息節奏或將超出市場預期。當下的明智策略，在於緊盯地緣信號，耐心等待拐點的到來。

