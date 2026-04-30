國防部質問日本：難道又要成為東亞禍源？

國防部發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）國防部發言人張曉剛大校在今天例行記者會上就日本近期軍事動向應詢指出，所有愛好和平的人們都要高度警惕日本“再軍事化傾向”，絕不能讓其破壞和平、為禍世界。



早前有報導指，日本政府正式修改“防衛裝備轉移三原則”及其運用指南，原則上允許出口殺傷性武器；此外還擬恢復與舊日本軍隊相同的“大佐”等軍銜，通過國家情報會議設置法案。



張曉剛表示，日方近期在軍事安全領域危險、冒進和試探、挑釁動作頻頻，早已戳穿了其“和平國家”和“專守防衛”的自我標榜。不僅如此，日方圖謀啟用舊日本軍隊軍階用語，計劃組建的國家情報機構更讓人想到臭名昭著的“特高課”，嚴重傷害亞洲國家人民感情。



“日方在‘再軍事化’道路上狂飈突進，難道又要成為東亞‘禍源’？”張曉剛反問。他強調，所有愛好和平的人們都要對此高度警惕，堅決遏阻日本的倒行逆施，絕不能讓其破壞和平、為禍世界。



日本的“再軍事化動向”往往會拿中國做借口。比如，日本外務省日前發布的2026年版《外交藍皮書》稱，中國軍事動向對日本和國際社會構成“前所未有的最大戰略挑戰”，中國軍機“異常接近”日巡邏機、對日軍機實施“雷達照射”，鼓噪中俄強化軍事聯動引發日“重大擔憂”。



“拿中國說事掩蓋不軌圖謀是日方慣用的伎倆，”張曉剛駁斥，所謂的軍機“異常接近”、“雷達照射”都是其自編自導的虛假敘事。中俄合作不針對第三方，有利於維護地區和平穩定，不容日方說三道四。

