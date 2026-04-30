沈伯洋VS蔣萬安　最新網路投票結果出爐

中評社北京4月30日電／2026年台北市長選戰，國民黨籍現任市長蔣萬安拚連任，而近日以短捲髮新造型現身的民進黨“立委”沈伯洋參選呼聲高；外傳民進黨中央已通知沈伯洋提交參選台北市長提名資料，預計5月中提名。有YouTube頻道針對“沈伯洋與蔣萬安爭台北市長，請問你會支持誰？”進行網路投票，截至30日晚上，69%的網友選“蔣萬安”。



中時新聞網報導，根據NOWnews《鄉民大學問》YouTube頻道30日起針對“沈伯洋與蔣萬安爭台北市長，請問你會支持誰？”進行網路投票，截至30日晚上6時21分，已有1.2萬人參與投票，結果顯示，69%的網友選“蔣萬安”；27%的網友選“沈伯洋”；3%表示“都不支持”；2%表示“還沒想好”。



網友留言表示，“果真還是有2~3成”、“王世堅，讓堅哥出來選”、“支持沈伯洋，票投蔣萬安”、“我不想台北市變成無限‘沈’淪的鬼城…無慘變成真慘…”、“毋庸置疑蔣萬安當選”、“沈不可能啦”、“有這黑熊參選那就不會無聊，也比較好玩、也好笑！所以大家支持這隻黑熊，但票還是投給萬安市長！”、“沈應該留到兩年後爭大位，現在出來選市長，可惜了”、“必須支持台北沈伯洋，桃園王義川”、“支持沈伯洋，票投蔣萬安，想看沈伯洋怎麼輸”。