國防部：菲政府應正視民眾求和平呼聲

國防部發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）美軍欲在菲律賓新建大型軍事燃料庫以及日本參加美菲軍演引發菲民眾不滿。國防部發言人張曉剛大校在今天例行記者會上就此回答中評社提問時指出，希望菲律賓政府正視民眾呼聲，維護亞太地區和平安寧。



據報導，美軍計劃新建的這座大型軍事燃料庫選址在菲律賓達沃市，建成後可同時保障艦艇和戰機的長期部署。



張曉剛表示，菲律賓達沃市政府已公開發布聲明提出反對，這反映了菲民眾求和平、謀發展、促穩定的真切願望。希望菲律賓政府正視民眾呼聲，不要盲目迎合外部勢力，做損害本國人民利益的事情。



無獨有偶，對於日本參加美菲軍演，菲律賓民間亦充斥不滿情緒。日本自衛隊參加今年美菲“肩並肩”聯演，這是二戰結束後，日本作戰力量首次登陸菲律賓，菲國內二戰受害者團體、民間組織，紛紛表達反對和抗議。



“談到今年這個演習，我認為大家一樣非常理解菲民眾的心情。”張曉剛就此指出，二戰期間，日本侵略者在菲律賓犯下了馬尼拉大屠殺，強征慰安婦的累累罪行。施暴者至今未真心悔罪，歷史創傷何時能撫平？有關國家不要忘記歷史慘痛教訓，多聽聽隱隱呼聲，停止製造分裂對抗，共同遏制日本新型軍國主義，維護亞太地區和平安寧。



今次美菲“肩並肩”聯演，總兵力達1.7萬人，是史上最大規模。菲律賓防長特奧多羅直言，這是針對中國的集體威懾。



張曉剛駁斥說，亞太地區最需要的是和平安寧，最不需要的是引入外部力量製造分裂對抗。菲方個別人士為一己私利，甘當美方馬前卒，惡意抹黑攻擊中國，干擾破壞中菲關係大局，我們對此堅決反對。