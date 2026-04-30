4月30日國防部例行記者會全文

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）國防部4月30日下午舉行例行記者會，新聞發言人張曉剛大校就日本近期“再軍事化”動向、美菲“肩並肩”聯演、台軍“漢光42號”兵棋推演、台胞登上人民海軍艦艇、中東局勢等涉軍熱點話題回答中外記者提問。以下是問答全文：



張曉剛：大家下午好！歡迎參加國防部例行記者會。



我先發布一條信息。



5月7日至9日，2026年北京香山論壇先導會將在北京舉辦，邀請30餘個國家和國際組織的120餘名防務官員、專家學者及媒體代表參會。會議以“全球安全治理：挑戰與出路”為主題，涵蓋“國際秩序與國際法治”“亞太安全新挑戰”“新興技術軍事應用風險管控”等議題，安排“國際論壇在全球安全治理中的作用——北京香山論壇20周年紀念特別專題交流”活動。



北京香山論壇先導會作為主論壇的重要前瞻性活動，由中國軍事科學學會和中國國際戰略學會主辦，致力於搭建開放、包容、平等的國際安全對話平台，通過多邊研討與深度對話，為完善全球安全治理、推動構建更加公正合理的國際秩序貢獻智慧。



記者：近日，人民海軍宣傳片《向大洋》出現19歲新兵何劍，媒體廣泛解讀為這預示著海軍將迎來首艘核動力航母。請問對此有何評論？



張曉剛：我們始終根據國家安全需要和裝備技術發展情況綜合考慮航母建設。關於這個片子，正如那句話：一千個讀者眼中有一千個哈姆雷特。感謝大家的關注。

