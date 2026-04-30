日本計劃恢復“大佐”等稱謂　外交部回應

中評社北京4月30日電／外交部發言人林劍30日表示，日方堂而皇之地以“榮譽感”為由，謀求恢復二戰時的軍銜稱謂，這是在制度與認知層面搞突破，也是在受害國人民傷口上撒鹽。包括中國人民在內的國際社會正義力量都應當對日本“新型軍國主義”成勢為患高度警惕。



當日例行記者會上，有記者問：據報導，日本已敲定修改自衛隊“官階”名稱的方案，並計劃于年內向國會提交相關修訂草案。新的更名方案將恢復二戰結束前日本軍隊的“大將”“大佐”等稱謂。報導還稱，日本政府高官評價此舉旨在“營造具有榮譽感的工作環境”，以吸引和留住人才。發言人對此有何評論？



林劍說，二戰結束後，日本作為戰敗國，軍隊被解散，軍事機構被撤銷。1954年日本自衛隊成立時，廢棄了舊軍隊中的稱謂，採用數字序列銜級名稱等新制度。日本國內普遍認為自衛隊採用“去軍事化”的銜級名稱意在切斷與舊軍隊歷史聯繫，體現“和平憲法”精神。可以看出，銜級名稱對日本而言並非技術問題。



“然而近年來，日本安保政策不斷朝著進攻性、擴張性、危險性的方向轉變，早已戳破‘和平國家’的自我標榜。”林劍指出，如今，日方又謀求恢復二戰時的軍銜稱謂，並且堂而皇之地以“榮譽感”為由，這是在制度與認知層面搞突破，也是在受害國人民傷口上撒鹽。“我們不禁要問，日方是否仍沉迷于重溫軍國主義舊夢？所謂‘榮譽感’指的是什麼？”



林劍表示，日本“新型軍國主義”成勢為患，已對世界和平穩定構成現實威脅。包括中國人民在內的國際社會正義力量都應當對此高度警惕，堅決維護二戰勝利成果，絕不讓歷史悲劇再度上演。