阿聯酋“退群”增添地區新變數

中評社北京4月30日電／5月1日起，阿聯酋將退出石油輸出國組織（歐佩克）及“歐佩克+”。



作為歐佩克第三大產油國，阿聯酋這次“退群”，既有突破配額約束、實現增產的經濟考量，也有與沙特阿拉伯近來分歧加重、博弈加劇的政治動因，還有伊朗戰事的現實刺激。



新華社報導，阿聯酋此舉會否衝擊本已複雜動蕩的中東地緣格局？又會對世界石油價格帶來怎樣的短期和長期影響？



醞釀已久的“退群”



“醞釀已久。”美國智庫大西洋理事會專家威廉·韋克斯勒這樣形容阿聯酋“退群”。



阿聯酋政府28日說，退出歐佩克及“歐佩克+”是在對本國石油生產政策以及當前和未來產能全面評估後作出的決定，此舉基於國家利益，並旨在更有效地滿足國際市場的迫切需求。



阿能源部長蘇海勒·馬茲魯伊更加直接：阿聯酋“不希望被任何組織束縛”原油產量。



通過“退群”，阿聯酋可以突破歐佩克配額約束而實現增產。據行業媒體推測，此前受歐佩克配額所限，阿聯酋原油日產量維持在340萬桶，“退群”後其原油日產量可以提升至500萬桶。



當下伊朗局勢進一步推動了阿聯酋“退群”決策。霍爾木茲海峽航運持續受阻，海灣國家能源出口受限，國際油氣價格飆升。阿聯酋東部富查伊拉港航運不受封鎖影響，阿方可憑藉這一地理優勢靈活調整原油產量，獲取“戰時溢價”紅利。



挪威睿咨得能源公司分析師豪爾赫·萊昂說，隨著全球能源需求逼近峰值，阿聯酋能源戰略考量發生轉變，不願“在配額制下被動等待”。



另一方面，與沙特等依賴較高油價支撐財政的產油國不同，阿聯酋希望在全球能源轉型完成前，盡快將油氣資源“變現”，用於自身經濟轉型，推進經濟多元化戰略，並投入人工智能等高科技領域。



專家認為，短期內，由於通往富查伊拉港管道輸送能力有限，同時霍爾木茲海峽封鎖態勢難解，阿聯酋退出歐佩克不會明顯影響國際油價。但從長期看，隨著阿聯酋原油產能持續釋放，或將在一定程度上對油價構成下行壓力。同時，歐佩克協調力受到削弱，可能會讓國際原油市場波動更加劇烈。

