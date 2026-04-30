美聯儲維持基準利率不變　但內部分歧加大

中評社北京4月30日電／美國聯邦儲備委員會4月29日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%至3.75%之間不變。雖然這一決定符合市場預期，但美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會內部顯現較大分歧，引發觀察人士擔憂。



美聯儲當天發表聲明表示，中東局勢變化給經濟前景帶來高度不確定性，特別是全球能源價格飆漲導致通脹居高不下。在考慮下一步貨幣政策決策時，美聯儲將仔細評估數據及不斷變化的經濟前景，以判斷總體風險。



新華社報導，信息顯示，聯邦公開市場委員會12名成員中，有8人支持維持利率不變的決定，1名投反對票的成員主張降息25個基點，另有3人雖然支持維持利率不變，但反對聲明中過於寬鬆的政策傾向。自1992年以來，美聯儲首次出現決策分歧如此之大的情況。



當天還是現任美聯儲主席鮑威爾最後一次以美聯儲主席身份主持貨幣政策會議後的例行記者會。他在記者會上宣佈將留任美聯儲理事，引發廣泛關注。



鮑威爾主席任期定於5月15日結束。他在記者會上表示，他早已計劃退休，但當前美聯儲面臨一系列司法糾紛改變了他的決定。“過去三個月發生的事情讓我別無選擇，只能繼續留任並盡可能堅持下去。”



美國聯邦檢察官此前對美聯儲辦公大樓翻修項目超支發起刑事調查，引發軒然大波。另外，美國政府還試圖解雇美聯儲理事莉薩·庫克。鮑威爾表示，他要等待對美聯儲的調查“以透明和不可改變的方式真正結束”。



就在美聯儲29日召開新聞發佈會前幾個小時，參議院銀行委員會通過了凱文·沃什出任下一任美聯儲主席的提名，並將提交參議院進行全體表決。



雖然鮑威爾堅稱不會成為“影子主席”，但一些分析人士認為，鮑威爾留任美聯儲理事將使沃什在推進美聯儲改革時面臨障礙。此外，當前美聯儲決策機構內部的矛盾也讓外界質疑美聯儲在利率決策上達成共識的能力。



沃什此前出席參議院聽證會時說，他主張調整美聯儲與公眾的溝通策略，以及建立新的通脹衡量體系，採用更精準的通脹指標。但鮑威爾認為，美聯儲當前的公共溝通做法已經成為行業標準。鮑威爾還透露，美聯儲去年曾就該問題展開討論，但聯邦公開市場委員會內部並不普遍支持對經濟預測摘要進行大幅度改變。



在線經紀機構嘉盛集團全球研究團隊主管馬特·韋勒此前表示，如果鮑威爾選擇留任美聯儲理事，將在一定程度上削弱沃什在美聯儲的地位，使沃什醞釀的美聯儲改革面臨阻力。