台胞登上海軍艦艇　國防部：歡迎常回家看看

國防部發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）台退將呂禮詩日前參加海軍開放日活動稱“祖國的強大代表台灣的安全”，被台陸委會批“配合大陸統戰”。國防部發言人張曉剛大校在今天例行記者會上表示，民進黨當局見不得兩岸同胞走近走親，在他們看來什麼都是統戰。



4月23日，人民海軍迎來成立77周年紀念日，台灣退役艦長呂禮詩一行在青島登上導彈驅逐艦烏魯木齊艦、導彈護衛艦濰坊艦參觀。呂禮詩表示：“看到解放軍的進步，瞭解祖國的實力在哪裡。兩岸是一家人，祖國的強大也就代表台灣的安全。之前從伊朗或者中東國家撤僑的時候，祖國也幫忙非常多台灣人民撤離。人民在哪裡，國家就在哪裡。”



呂禮詩此說法遭綠營痛批。台陸委會副主委梁文傑30日表示，《兩岸人民關係條例》禁止任何人與大陸黨政軍機構合作，呂的行為確實構成合作行為之虞，將會同相關單位調查釐清，並請呂說明。



同日，國防部發言人也在記者會上就此應詢。張曉剛表示，民進黨當局見不得兩岸同胞走近走親，在他們看來什麼都是統戰，但不管他們怎麼阻撓，也都是枉費心機。



張曉剛隨即向台灣同胞發出熱情邀約，“我們歡迎台灣同胞常回家看看，見證新時代偉大成就，共享民族復興榮耀。”