蘇起怒批軍購：根本不是軍購而是保護費

蘇起嗆，就是因為賴清德跟民進黨把兩岸關係搞得這麼差，我們需要美國保護，才要交這麼多錢。(中評社資料相) 中評社台北4月30日電／對於民進黨政府堅守1.25兆元完整預算立場，前“國安會秘書長”蘇起在節目《風向龍鳳配》直批，1.25兆可以買3艘航空母艦，台灣根本吃不下，“不對稱作戰這種小東西，怎麼可能會要這麼多錢？”



​ 蘇起表示，這根本就不是軍購，而是“保護費”的問題，軍購案提出1.25兆元，也就是4000億美元，但4000億美元可以買多少東西，大家可能沒有概念，“我告訴各位，美國現在最大的航空母艦福特號，造價是130億美金。”



蘇起說，“換句話說，我們的軍購案可以同時買3艘航空母艦。台灣消化得了3艘航空母艦嗎？能消化這麼大的軍購量嗎？1.25兆這數字台灣根本吃不下，吃下來就撐死了。我們現在講不對稱作戰，就都是小東西，什麼快艇、什麼炮、什麼小飛彈，這種東西怎麼可能會要這麼多錢？”



​ 蘇起提到，年初關稅談判，台日韓要對美交出的投資額，韓國GDP我們的兩倍，但交出的投資額大約只佔20%、日本約12%，台灣交的這筆錢卻佔了我們GDP的50%，美國商務部長盧特尼克說得很清楚，“台灣知道只有美國總統能保護他們”，這就是保護費。​



蘇起嗆，就是因為賴清德跟民進黨把兩岸關係搞得這麼差，我們需要美國保護，才要交這麼多錢，“錯不在美國，美國人本來就是生意人，看到這隻現成的肥羊為什麼不宰？所以錯的是民進黨，不是美國。”