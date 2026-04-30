季麟連開除說眾錯愕　尹乃菁曝鄭麗文當時反應

中評社台北4月30日電／“立院”國民黨團對於“國防”特別條例立場，由於匡列金額仍有不同意見，國民黨副主席季麟連昨日力挺黨團總召傅崐萁領導的黨團版本，並喊話不會相信“立法院長”韓國瑜會做出賣黨求榮的事，如果有，黃復興建請開除黨籍。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁還原事發過程和國民黨主席鄭麗文的反應，提到鄭先是看著季，隨後對季說“將軍，太重了”。



季麟連昨天在中常會上表示，支持傅崐萁領導的“國防”特別條例黨團版本，並表示不相信韓國瑜會賣黨求榮，若有會建請開除黨籍，更喊話國民黨“立委”徐巧芯“不要親痛仇快”，而徐立刻以文字回應，“本人絕對不會做出親痛仇快的事情，一定會遵守黨團的決議行事，請季副主席放心”。而在昨天下午，韓國瑜在臉書發文表示，“老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄。此生所行，無愧於國家，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨，亦無愧於心。”



中時新聞網報導，尹乃菁今天在網路節目《少康上線啦》表示，原本國民黨中常會的主席致詞環節，是會開放直播的，在中常會開始前，國民黨會開放媒體進場，當時自己就看到季麟連在振筆疾書，後經瞭解，季稍後將針對軍購相關事務發言，這使得中常會開放程序有所變更，變成鄭講完話後，接著由季說，最後才請現場媒體離開。



尹乃菁透露，自己和鄭麗文都不知道季麟連要講的內容，不知道他會在一開始就對韓國瑜講出這樣的話，“大家都滿錯愕的”，而在說話當時，季是站著說話，一旁的鄭則是坐著。她並提到，在聽到季麟連的“開除說”時，鄭麗文也很錯愕，先是看著季，隨後對季說“將軍，太重了”，傅崐萁也嚇了一跳、起身要拉住季，但季還是講下去了。