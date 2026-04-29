美專家：伊戰不應衝擊美中峰會　攜手遏衝突

金來爾認為，中美雙方都不願意伊朗戰爭影響到即將到來的中美峰會 布朗大學圖 中評社華盛頓4月30日電（記者 余東暉）當美國內有人鼓吹伊朗戰爭就是美國要在大國競爭中削弱中國在中東的影響力時，美國亞洲安全問題專家金來爾（Lyle J. Goldstein）強調，雖然伊朗戰爭可能影響到即將舉行的美中峰會，但兩個大國仍應務實地聚焦於經貿關係，並討論最重要、最危險的台灣問題，盡可能合作遏制衝突。



美國智庫國防優先亞洲接觸項目主任、布朗大學沃特森國際和公共事務研究所高級研究員金來爾日前在昆西研究所“負責任治國之道”欄目撰文稱，伊朗戰爭已經重大改變了即將舉行的美中峰會，但與其說兩大巨頭之間會因此產生衝突，不如說他們可能反而因中東戰爭而有所節制。現在的問題是，誰更有優勢？



金來爾表示，當美中峰會在北京舉行時，美國在中東的戰爭很可能仍未結束，這甚至可能成為解決兩國長期存在問題的主要障礙。毫無疑問，這場戰爭及其對全球貿易的影響將是備受矚目的世界兩位最強大領導人峰會的首要議題。



金來爾指出，儘管這場戰爭勢必會分散注意力，使其他緊迫議題從原本就十分繁雜的議程中被擱置，但這場戰爭或許也反而能為這些至關重要的討論定下積極基調，凸顯超級大國在遏制全球地區衝突方面亟需攜手合作。許多人猜測這場戰爭會“破壞峰會”，但至少到目前為止，北京和華盛頓都在努力避免美中摩擦在這個敏感時期失控。