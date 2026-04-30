上海會議釋信號：中國部署補齊基礎研究短板

4月30日上午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在上海出席加強基礎研究座談會並發表重要講話。(新華社圖片) 中評社香港4月30日電（記者 肖瑞）過去四十年全球化敘事中，中國已憑借強大製造能力與規模紅利，在應用科技領域脫穎而出。而近日在上海召開的高層基礎研究座談會，標誌著中國正在部署將戰略重心下沉至科學研究最底層，以源頭築基破解外部技術遏制，同時為下一輪經濟增長築牢底層支撐。



此次會議規格空前，中共中央總書記、國家主席習近平與會並發表講話，中央核心決策層集體列席。其意義已超越常規科技工作部署，實為中國面對全球科技變局與內部增長轉型雙重壓力，對未來十年科技創新路線作出的一次戰略定調。



過去十年，中國在移動支付、電動汽車、5G通信等應用賽道成果斐然，部分領域更實現了對先進的超越。但這份繁榮，很大程度建立在海外成熟的基礎理論、核心算法、精密科研設備與行業底層標準之上。如今全球科技競爭重心，已從終端產品比拼上移至基礎物理、數學、前沿材料等本源領域，既往“重應用、輕基礎”的格局，已然成為國家的戰略短板。



上海座談會釋放出清晰的政策取向：中國科創必須從“1到100”的集成改良創新，邁向“0到1”的原始突破創新。這不單是為化解當下關鍵技術“卡脖子”困局，更是為在通用人工智能、量子計算、生物製造等下一代產業革命中，占據規則定義權與發展主動權。



審視中國基礎研究現狀，最大特徵是體量龐大、底蘊薄弱的結構性失衡。從規模看，中國研發經費總投入穩居全球第二，論文產出、專利數量常年位居全球前列；但另一面，基礎研究經費占比長期徘徊在6%左右，遠低於美日及歐洲創新強國15%—25%的區間。



這也意味著，過往大量研發資源多投向短期可變現、偏應用改良的項目。長期以來“唯論文、唯獎項”的量化考核導向，造就了學術數據繁榮，卻也催生跟風式短平快研究，壓抑了基礎學科所需的長期深耕、允許試錯的探索空間。



在高端科研儀器、高純科研試劑、工業仿真軟件等底層工具鏈上，中國仍高度依賴國際供應鏈。根基環節的脆弱，決定了應用層的繁榮始終存在外部環境突變帶來的斷裂風險。



選擇上海作為戰略轉型落點，並非偶然。上海既是中國的金融樞紐，也是內地基礎研究投入最密集、大科學裝置布局最完善、科研國際化程度最高的城市。高層在此定調，意在依托上海制度先行優勢，探索一套接軌國際的科研治理模式，形成樣板向全國復制推廣，帶動整體科研體系從技術加工向原發創造轉型。



會議最具實質意義的信號，是科研評價機制的深層次重構。官方明確尊重基礎研究周期長、不確定性高、容錯性強的固有規律，淡化短期KPI量化考核。從指標驅動，轉向戰略導向與學術興趣導向並重，意在引導頂尖人才扎根基礎學科，也倒逼國內科研界改變追逐熱點、追求快速產出的慣性思維。



與此同時，會議提出引導龍頭企業深度前置參與基礎研究，破解高校科研與產業應用“兩張皮”的固有難題。北京亦逐步形成共識：創新源頭不能僅局限於象牙塔，更要在實驗室與產業需求早期融合中孕育，某種程度上亦是借鑒西方貝爾實驗室等產學研深度融合的成熟模式。



站在全球視角，這場戰略轉向具備深遠地緣經濟與科技格局影響。儘管中國強調科技自主自強，但並未走向封閉脫鈎，仍保留國際科研合作開放姿態。在氣候治理、能源轉型、公共衛生等全球性議題上，中國願共享基礎研究成果、參與聯合攻關。這種“核心領域自主可控、公共領域開放合作”的平衡策略，將成為未來長期取向。



基礎研究補短板絕非朝夕之功，既需要持續大額資金投入，更依賴科研製度長期沉澱、學術生態涵養與對原創探索的包容尊重。對長期習慣效率優先、結果導向的治理體系而言，這無疑是一場長期考驗。