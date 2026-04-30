鄭麗文：如果可能的話，訪美盼拜會特朗普

中評社台北4月30日電／中時新聞網消息，國民黨主席鄭麗文今（30）日接受彭博新聞專訪時直言，訪美希望拜會的最高層“如果可能的話，當然是特朗普總統，她希望這次訪美能傳達兩岸和平穩定的訊息，這樣的意願與可能性，希望可以得到特朗普的認同、支持。



鄭麗文特朗普在面對2027年兩岸可能發生戰爭的問題時曾表示，在他的任內絕對不會讓兩岸發生戰爭，“但我希望不要只是在他任內而已”，希望是永續且制度化的和平關係。



鄭麗文說明上任後先訪問中國大陸的原因，由於全世界都對兩岸關係相當悲觀，甚至認為遲早會爆發軍事衝突，站在台灣的立場，必須全力避免戰爭發生，因而她必須取得北京、尤其是習近平總書記本人釋放出同樣的善意，希望強化與創造兩岸永續的和平關係，並帶著這樣的訊息訪問美國，因為美國的理解與支持非常關鍵，希望大家共同往締造和平的方向努力，而不是把所有的精力放在“萬一打仗怎麼辦？”



對於訪美期盼見到的最高層級，鄭麗文直言“如果可能的話，當然是特朗普，儘管特朗普總統被外界視為非傳統、難以預測的，但是如果能締造整個區域的和平、兩岸的和平跟世界的和平，相信對特朗普的歷史定位也非常重要。



鄭麗文對五月即將舉行的習特會表達樂觀其成，若兩國領導人能累積彼此的善意跟互信，對全世界都非常重要。至於外傳中方希望特朗普轉變說詞，從不支持“台獨”到反對“台獨”，鄭麗文指出，就她觀察，中國大陸會重申“一個中國、反對“台獨”的政治底線，但她不希望台灣成為談判桌上的交易標的，兩岸與區域的和平是大家共同締造出來的，台灣在兩岸關係上應有話語權與主動權，不能被別人決定我們的命運。



有關對美軍購，鄭麗文直言“重點不在數字”，而在於台灣需要真的能夠自我防衛的“國防”武力。國民黨完全支持對美軍購，但對於沒有內容的部分不可能空白授權。國民黨承諾，只要美方後續發價書一到，一定第一時間進入“國會”審查，不會有任何延宕阻擋。



鄭麗文強調，國民黨支持“國防”自主，但是不可諱言，民進黨的執政下“國防”自主的包裝中，是不是有上下其手的貪贓枉法？這是國民黨要全面防備的。