相約每年舉辦工作坊　兩岸影人：推動影視交流

北京師範大學藝術與傳媒學院院長、教授胡智鋒（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月1日電（記者 陳思遠）“我們將從此開始，在每年的大學生電影節把‘兩岸青年影人交流工作坊’辦下去，這是雙方最大的共識。”北京師範大學藝術與傳媒學院院長、教授胡智鋒對中評社記者表示，通過與大陸影人的交流，台灣青年影人更清晰地瞭解了大陸影視發展的新動向與新空間，也堅定了雙方加強兩岸影視交流的決心與信心。



在北京國際電影節·第33屆大學生電影節期間，由海協會指導、北京師範大學藝術與傳媒學院承辦的“兩岸青年影人交流工作坊”4月30日圓滿結束。胡智鋒在接受採訪時，介紹了此次工作坊的成果及兩岸影視交流的意義。



胡智鋒表示，此次工作坊邀約了十幾位來自寶島台灣的青年影人參與，得到了台灣青年影人的高度認同與評價。除繼續舉辦交流工作坊外，雙方還在影視劇本拓展、創作交流等方面也初步形成了探索意向，“想見在未來，兩岸的電影電視交流會有多種方式去展開和推進”。



談及未來兩岸影人交流工作坊的規模會否擴大，胡智鋒表示，目前兩岸的交流受到各方面限制，無論是台灣影人到大陸，還是大陸影人到台灣，都有很多困難。在這種情況下，邁出第一步至關重要；下次會不會把規模擴大，取決於兩岸交流互動的大環境和態勢。



胡智鋒還提到，兩岸的影視交流是十項惠台措施中的重要內容，它的意義和價值不僅僅在於影視行業領域的交流互動，也是借助影視這一最生動、最具體的藝術樣態推動兩岸對中華文化的認同。

