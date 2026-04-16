快評：鄭麗文想見特朗普　敢想敢做大開大闔

誰敢斷言鄭麗文一定見不到特朗普？萬一見成了呢？！ 中評社快評／國民黨內親美派還在為季麟連炮打韓國瑜、徐巧芯一事糾纏不休的時候，鄭麗文已開闢新戰場，釋放重磅訊息。



鄭麗文昨日接受彭博新聞專訪時直言，訪美希望拜會的最高層“如果可能的話，當然是特朗普總統”。鄭麗文預訂6月訪美，希望能傳達兩岸和平穩定的訊息，這樣的意願與可能性，希望可以得到特朗普總統的認同、支持。



鄭麗文想見特朗普，真的是敢想敢說敢做！很多人聽聞此一消息的第一反應可能是“想多了吧、怎麼可能”。這正是鄭麗文有別常人、高於一般政治人物之處，敢想敢做，大開大闔。



鄭麗文上任國民黨主席今天剛滿半年，已做到了她想做、而國民黨很多人不敢做甚至不敢想的事－－“習鄭會”。國民黨文傳會主委尹乃菁近日透露，“習鄭會”前，很多駐台單位研判鄭麗文見不到中共總書記習近平，他們嚴重誤判形勢，“有點誇張”。



這一次，誰敢斷言鄭麗文一定見不到特朗普？萬一見成了呢？！鄭麗文上任半年，表現有目共睹，不是那些所謂的大咖、“太陽”能比，也不是那些“大老們”所能相提並論。若再以俗眼看鄭麗文，一定會看走眼。



去年10月5日，正在競選國民黨主席的鄭麗文在辯論會上表示，若當選黨主席，會去日本拜訪新任自民黨總裁高市早苗，進行政黨外交。鄭麗文此番表態踩到了“坑”，因為高市早苗是反中的極右翼之人，兩岸有太多的人對其恨之入骨。現在鄭麗文提出想見特朗普，一定是經過深思熟慮的。



從大陸的立場看，鄭麗文是政黨（在野黨）主席，不是政府高層，可以見特朗普。若真有“特鄭會”，相信大陸不會反對。



再過兩周，特朗普就要到北京，如果中美就台灣問題有很好的溝通，甚至達成新的共識，“特鄭會”成局的可能性將大為提升。