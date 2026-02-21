專論：中國對非洲建交國零關稅　釋放堅定信號

站在中非開啟外交關係70周年的歷史節點上，中國以這一開創性的零關稅舉措，為全球發展中國家合作樹立了標杆。 中評社香港5月1日電（評論員 丁乙）自今日起，一項具有劃時代意義的重大政策正式落地－－中國對所有53個非洲建交國全面實施零關稅，成為全球首個對所有非洲建交國和所有建交的最不發達國家實現單方面、全覆蓋零關稅待遇的主要經濟體。在中非開啟外交關係70周年之際，這一舉措不僅標誌著中非經貿合作邁入“制度賦能”新階段，更在全球貿易保護主義抬頭背景下，向世界釋放開放包容、互利共贏的堅定信號。



穩步推進，一諾千金。從2005年起，中國對非洲最不發達國家部分產品給予零關稅，到2024年底給予最不發達國家100%稅目產品零關稅，再到2026年將優惠範圍擴展至所有非洲建交國，中國始終以穩步推進的務實行動，兌現每一項對非承諾，從未因全球經濟波動而動搖。截至今年4月，53個非洲建交國中已有33國享受了中國給予最不發達國家的零關稅待遇，此次進一步對另外20個不屬於最不發達國家的非洲建交國實施零關稅，真正實現了對非關稅優惠的“全域覆蓋”。這種“言必信、行必果”的擔當，向世界展現了中國作為負責任大國的信譽。



制度護航，行穩致遠。值得注意的是，這項面向20個非最不發達國家非洲建交國的零關稅安排以特惠稅率形式實施，期限為2年，是中國在與相關國家商簽共同發展經濟夥伴關係協定過程中的創新舉措和階段性、先導性安排。商務部明確表示，這一機制，旨在切實回應相關非洲國家難以在短時間內，與中國完成談判的現實困難，非洲國家仍需繼續推進協定談判，以確保長期、穩定、制度化享受零關稅待遇。與此同時，海關總署發佈了專項原產地管理辦法，並啟用原產地證書簽發系統，為政策落地提供堅實的制度保障。這種“先行降稅、以協定對接”的路徑設計，既體現中國大國擔當，也為中非經貿合作的長遠發展搭建了制度化框架。



逆勢開放，以穩制動。當前，全球保護主義、單邊主義抬頭，貿易摩擦加劇，供應鏈安全焦慮上升，包括非洲國家在內的廣大發展中國家面臨嚴峻挑戰。正是在此背景下，中國顯示大國擔當，先行降稅，以中國超大規模市場，為非洲提供新發展機遇。正如外交部發言人所指出的，零關稅是中國主動擴大單邊開放的重要舉措，展現了中國願意承擔更多的國際義務，堅定擴大高水準對外開放。與個別國家把關稅作為施壓工具、推動產業鏈“脫鉤斷鏈”的做法形成鮮明對比，中國以開放的態度拆牆而不築牆，用實際行動捍衛多邊貿易體制，為全球共同發展寫下鮮明注腳。



貿易做加法，民生做乘法。據海關總署數據，2025年中非貿易額達3480.52億美元，同比增長17.7%，再創歷史新高。今年第一季度，中非貿易額達6465.6億元人民幣，同比增長23.7%，其中自非進口同比增長14.6%。零關稅直接降低了非洲產品進入中國市場的成本－－象牙海岸和迦納的可哥此前關稅為8%至22%，肯亞的咖啡、牛油果關稅分別為8%至30%和20%，南非的柑橘、紅酒關稅分別為12%和14%至20%。如今，這些產品在符合檢驗檢疫要求的前提下，都將享受零關稅待遇。廣東外語外貿大學非洲研究院院長劉繼森將這一重要意義概括為“關稅做減法、貿易做加法、民生做乘法”——貿易量的增長將帶動千千萬萬非洲農民就業，切實改善民生；而非洲的優質特色產品也將有效豐富中國國內市場供給，讓中國消費者獲得更多實惠。此外，零關稅還將有利於吸引包括中國在內的交易夥伴增加對非洲投資，帶來資金、技術、設備和管理經驗，將非洲特色產品在當地加工後再對中國出口，推動非洲出口產品多元化和產業結構升級。



不附加條件，廣受讚譽。中國這一舉措不附加任何政治條件，也不要求非洲國家進行對等開放，既符合世貿組織規則，也彰顯了對非洲國家主權的尊重和對發展權的支持。非洲各界對此高度評價，非洲聯盟委員會主席優素福稱之為“重要且及時”，是“充滿兄弟情誼的舉措”；南非貿易與投資促進局代理局長稱其為“重大里程碑”；辛巴威《先驅報》刊文指出，中國的開放舉措為非洲國家提供了“難得的發展視窗”。零關稅政策所釋放的“中國願意同非洲分享發展機遇”的信號，贏得了非洲各國政要、媒體和商界的廣泛歡迎。



站在中非開啟外交關係70周年的歷史節點上，中國以這一開創性的零關稅舉措，為全球發展中國家合作樹立了標杆。關稅的減法，換來的是發展的加法，單邊的開放，啟動的是多邊的共贏。這不僅充分體現“真實親誠”的對非政策和“正確義利觀”，更以實實在在的行動詮釋，共築新時代全天候中非命運共同體的深刻內涵。零關稅不是終點，而是更高水準合作的新起點。誠如《環球時報》社評所言，這是關稅的“減法”、發展的“加法”、民生的“乘法”，更是應對濫施關稅的“除法”。展望未來，在共築新時代全天候中非命運共同體的征程上，中國與非洲兄弟攜手同行，必將書寫更多互利共贏的精彩篇章。