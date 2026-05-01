烏總統簽署延長國家戰時狀態法令

中評社北京5月1日電／新華社報導，烏克蘭最高拉達（議會）4月30日在官網發布消息稱，烏克蘭總統澤連斯基簽署了延長國家戰時狀態的法令。



澤連斯基4月27日向最高拉達遞交了法令草案，提議將國家戰時狀態和軍事動員從5月4日延長至8月2日，共90天。烏最高拉達28日投票通過了關於延長國家戰時狀態和軍事動員的法令草案。這是自2022年2月俄烏衝突升級以來，烏最高拉達第19次批准延長相關法令。