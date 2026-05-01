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以防長稱或“很快”對伊朗“再次採取行動”
http://www.CRNTT.com   2026-05-01 04:47:04
以色列國防部長卡茨（資料圖）
　　中評社北京5月1日電／當地時間4月30日，以色列國防部長卡茨表示，儘管以色列支持美國與伊朗之間的外交努力，但以色列可能“很快需要再次採取行動”，以確保伊朗在未來不再對以色列構成“生存威脅”。

　　來源：央視新聞

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