朝鮮展示在俄烏戰場繳獲的德國坦克

中評社北京5月1日電／據德國新聞電視頻道網站4月28日報導，據朝鮮國家媒體朝中社報導，朝鮮在平壤新建了一座紀念館，以銘記本國軍隊在俄羅斯庫爾斯克地區的戰鬥。1萬多名朝鮮士兵曾響應莫斯科方面求助，在那裡參與對烏克蘭軍隊作戰。



在紀念館的落成儀式上，朝鮮國務委員會委員長金正恩和俄羅斯國家杜馬主席沃洛金以及國防部長別洛烏索夫一同檢閱了陳列展品。俄羅斯媒體公布了一張圖片，畫面中，三人正經過一輛“豹”式主戰坦克。



該坦克側面標有“‘豹’-2A4主戰坦克(德國)”的字樣。據稱，該坦克是2025年2月11日在庫爾斯克地區蘇賈附近繳獲的。在朝鮮公布的其他圖片中，還可以看到“黃鼠狼”步兵戰車、M1A1“艾布拉姆斯”主戰坦克，以及芬蘭XA-185裝甲運兵車。



2025年初，烏克蘭軍隊在該地區進行長達數月的戰鬥後撤離，留下大量軍事裝備。這輛“豹”-2A4坦克是否真的是在庫爾斯克落入俄羅斯或朝鮮之手，目前無法確切核實。它也可能是在烏克蘭被俄軍繳獲，然後轉交給朝鮮的。



參戰方細致研究並展出繳獲的軍事裝備並不罕見。莫斯科也曾展出過“豹”式坦克和“黃鼠狼”步兵戰車。基輔也展出了很多俄羅斯的軍事設備。



來源：參考消息網