李家超：感謝全港“打工仔女”作出貢獻

李家超表示，政府重視保障僱傭權益，未來會繼續推進各項相關政策措施。(大公報) 中評社香港5月1日電／香港勞工處昨日舉行2026年勞動節酒會，行政長官李家超出席主禮並致辭，感謝全港“打工仔女”為香港家園作出貢獻。他強調，政府重視保障僱傭權益，法定最低工資水平5月1日起上調至43.1元，政府未來會繼續推進各項政策措施，並推動持續進修及培訓，協助在職人士持續提升生產力和競爭力。



大公報報導，李家超指出，去年本港經濟全年增長百分之3.5，連續第三年錄得正增長。第四季全職僱員的每月就業收入中位數按年上升百分之4.2。他強調，香港的“打工仔女”是經濟持續發展、社會穩步前行的基石，政府重視勞工，從保障僱傭權益、提升職安健，到增加勞工技能、保障工人就業，一步一腳印，持續推進各項政策措施。



李家超表示，在僱傭權益保障方面，政府為最低工資引入“一年一檢”新機制，讓基層僱員共享經濟增長的成果。5月1日起法定最低工資上調至每小時43.1元，增幅百分之2.38。政府亦取消了強積金“對沖”安排，加強僱員的退休保障。另外，政府修訂《僱傭條例》下“連續性合約”的規定，讓更多兼職和工時不穩定的僱員享有全面的僱傭權益，並修訂《職工會條例》，完善職工會的規管制度。



在職業安全健康保障方面，李家超提到政府優化了工作暑熱警告系統，利用數據提升系統的靈敏度，亦引入創新科技加強密閉空間工作的安全。另外，政府正就地盤禁煙修訂法例，以提升地盤消防安全，亦將立法完善外賣、送貨等數碼平台工作者的工傷補償機制，以及繼續優化職安健法例和守則。



在就業支援和培訓方面，李家超表示，政府推出再就業津貼試行計劃，鼓勵中高齡人士重新就業，亦會將僱員再培訓局升格為技能提升局，為學歷相對較高的在職人士開設更高階的技能課程。



李家超祝賀勞工處成立80周年，以及勞工顧問委員會走過80載。他期望社會各界繼續秉持務實的精神，在勞資對話中凝聚共識，在權益保障中尋求平衡，讓廣大勞工的獲得感、幸福感、安全感落到實處。



勞工及福利局局長孫玉菡、勞福局常任秘書長劉焱及勞工處處長許澤森出席酒會並與行政長官主持祝酒儀式。出席嘉賓包括行政會議成員、立法會議員、工會領袖、僱主組織的代表，以及與勞工事務有關的委員會和組織代表。