大公報：黃金周檢驗轉型成效　旅遊業乘勢而上

中評社香港5月1日電／大公報今天社評說，內地五一黃金周正式開啟，預計五天小長假將有98萬人次內地遊客訪港，較去年同期增長7%。遊客數量穩步攀升，得益於香港近年來持續豐富旅遊形態、完善配套設施的不懈努力。黃金周也是檢驗旅遊業轉型升級成效、推動高質量發展的重要契機。業界及全體市民應以東道主心態迎接八方來客，用心優化旅遊環境、做好周到服務，讓每一位遊客感受香港的熱情與魅力，擦亮香港旅遊“金字招牌”。



社評說，今時的香港旅遊業，正經歷深刻轉型升級，呈現出豐富多元新面貌。節前各大媒體及社交平台紛紛推出香港遊指南，正體現這種新變化：除了傳統熱門景點，“非主流景點”“隱藏打卡地”等特色榜單備受關注。“行山遊”“離島遊”“潛水遊”等新玩法日益流行，麥理浩徑等徒步路線也不乏內地戶外愛好者身影，長洲、南丫島等離島成為遊客親近自然的目的地。與此同時，M＋博物館的當代藝術魅力、舊油麻地警署的往日記憶、中環街市的復古與新潮交融，這些帶有鮮明香港特色的景點持續走紅，打破了人們對香港旅遊的傳統印象，標誌著香港旅遊已從購物觀光向多元體驗轉變。



香港旅遊生態的演變，與內地經濟社會發展和民眾消費需求的升級同步。曾經，內地遊客訪港，主要奔著購物、看海、逛迪士尼這“老三樣”。如今，隨著內地民眾生活水平的提高，旅遊需求早已發生深刻變化，深度遊、文化遊、生態遊日漸成為主流。有人專程來香港行山、潛水、遊海島，有人來觀展、看戲、聽演唱會。新旅遊形式讓遊客停留時間更長，能帶動的本地消費鏈也更長，為香港旅遊業乃至整體經濟發展帶來更大增長動力，成為香港旅遊高質量發展的重要機遇。



社評說，香港交通便利、旅遊資源豐富，是全世界罕有的集齊了山水風光、人文歷史、發達商業的城市，具備發展旅遊業得天獨厚的條件。在中央支持下，特區政府抓住機會，順勢而為，把旅遊業作為主要支柱產業之一，出台旅遊業發展藍圖2.0，提出“香港無處不旅遊”理念；同時不斷開發新旅遊項目、打造特色旅遊路線，推動旅遊與文化、體育等產業深度融合，開啟了香港旅遊業發展的黃金時期。



香港有許多引以為傲的“金字招牌”，“香港旅遊”就是其中之一。但傳統優勢不是一成不變的，旅遊業也要根據市場環境變化，積極應變求變，走高質量特色化之路。此外，當前香港旅遊業仍存在一些短板：城市空間狹小、生態環境脆弱，如何平衡生態保護與旅遊開發，避免垃圾堆積、廁所短缺等問題重演，是重要課題；部分基礎設施老化、服務質量仍有提升空間，遊客休憩設施不足、黑導遊宰客等問題，非常影響遊客體驗。需要業界與政府攜手，在變革中實現大提升。



另一方面，香港與內地法律規則、生活習慣存在差異，容易引發矛盾摩擦，影響旅遊體驗與城市形象。比如交通規則的差異、室內外禁煙規定、禁帶煙酒及生肉禽蛋等要求，尤其是剛開始實施的全面禁止管有電子煙等新法規，相關部門與業界應加強宣導，提升服務，減少因為不知法、不熟悉造成的摩擦和違規風險，營造安全、有序的旅遊環境。



社評說，五一黃金周是香港旅遊的“試金石”，更是“加油站”。98萬人次的預期客流，既是對旅遊業轉型成效的檢驗，也是推動“香港旅遊”品牌升級的契機。抓住這一機遇，就發現的問題進行檢討改進，持續提升服務質量，必能進一步優化香港旅遊生態，為經濟高質量發展注入更強勁動力。