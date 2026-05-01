港“金融＋”策略發力　做大籌融資市場

“央視財經金融強國─香港金融之夜”昨在港舉行，探討香港如何在“十五五”時期，鞏固和提升國際金融中心地位，並為國家金融強國建設貢獻力量。（大公報） 中評社香港5月1日電／“央視財經金融強國─香港金融之夜”昨日在港舉行。財政司司長陳茂波致辭時表示，國家在“十五五”規劃下首次明確提出加快建設金融強國，香港會繼續發揮國際金融中心優勢，對接國家發展戰略，為金融強國建設貢獻力量。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強同場表示，內地產業鏈韌性、能源轉型能力及AI等新一輪科技創新優勢，將在“十五五”期間進一步強化，香港則可發揮融資、投研及出海橋頭堡作用。



大公報報導，陳茂波表示，面對人工智能等前沿技術快速發展，以及國家推動新質生產力和現代化產業體系建設，金融不僅要提供資金通道和融資平台，更要建立覆蓋初創、企業成長以至產業形成的全周期金融基礎設施和生態系統，包括天使基金、風投、私募基金、耐心資本及上市融資等完整資金鏈，並透過知識產權融資等方式，支持創新企業把無形資產轉化為營運資金。



新股集資重奪全球第一



他指出，香港金融市場過去兩年表現理想。2025年港股升28%，新股集資重奪全球第一；資產及財富管理業務持續增長，管理資產規模達35萬億元，綠色金融及科技金融亦居亞洲首位，國際金融中心地位穩居全球第三、亞洲第一。



陳茂波表示，特區政府今年提出“金融＋”策略，推動金融、創科與產業發展相互賦能，重點包括持續做大做強香港作為首選籌融資市場，推動更多市場改革，優化“同股不同權”制度，支持優質企業拓展國際業務。他又稱，港投公司正引導市場資金投向早期及具潛力企業，目前每投資1元，可帶動約8元國際長期資本跟投。



在人民幣國際化方面，他指出，香港將提升離岸人民幣業務樞紐功能，包括增強流動性、完善金融基建、豐富投資及風險管理產品，以及深化與內地互聯互通機制，推動更多人民幣雙向使用。此外，香港亦會開拓新增長點，包括建立一站式多元資產交易後託管基礎設施，以及發展大宗商品和黃金交易市場，打造涵蓋清算、交割、倉儲及衍生品的全產業鏈。



摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，地緣政治不穩下，中國供應鏈、大灣區產業集群及新能源布局，令內地成為全球較穩健的避風港；而香港金融市場在港元存款、離岸人民幣及匯率方面維持穩定，印證其特殊功能。



大摩：資金流入 帶動經濟活力



邢自強指出，香港近年透過上市制度優化及互聯互通安排，更有效支持內地新質生產力企業來港融資，同時便利全球及內地投資者配置人民幣及國際資產，並改善中國在國際資本市場的聯通角色。他認為，隨著更多海外長線資金在港部署，香港不僅可鞏固金融中心地位，亦將帶動本地服務業及整體經濟活力。