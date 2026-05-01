港交所：上市機制優化　吸引全球創科企

中評社香港5月1日電／在“央視財經金融強國─香港金融之夜”活動上，港交所董事總經理兼環球上市服務部主管徐經緯表示，2025年港交所IPO融資額重返全球第一，反映香港市場在全球波動環境下仍具韌性，亦顯示香港作為國際融資平台的吸引力。他指出，來港上市企業已涵蓋高科技、AI、機器人等新經濟賽道，且除內地企業外，亦有更多國際公司選擇香港作為上市地，顯示香港正成為全球創新企業首選上市地。



中金料港誕生更多新經濟企業



大公報報導，徐經緯指出，港交所會持續優化上市機制，近年已先後推出18A、18C及相關科技專線等安排，提升生物科技及特專科技公司來港上市便利度，未來亦會繼續完善制度，吸引更多優質企業及國際投資者參與香港市場。



中金公司副董事長、總裁王曙光則表示，過去十多個月，來港上市公司八成屬製造業龍頭或新經濟企業，反映香港既能服務內地企業國際化需求，也能承接全球資本。他認為，香港的匯率、資金進出、稅制及人才吸引等制度優勢，加上匯聚全球投資者的能力，令香港在大型項目中具明顯競爭力，部分項目國際主權基金參與比例更高達九成。



中銀：港發展金融科技環境佳



談及香港角色演變，王曙光形容，香港已不只是簡單的“超級聯繫人”，而是結合科創、專業服務、全球資本與中國產業升級的多功能中心。他認為，隨著香港加強科技投入及持續推進上市制度改革，未來將有更多具爆發力的新經濟企業在港誕生，並帶動A股與H股形成更緊密互動。



中銀香港環球企業金融部副總經理唐海峰表示，在對接國家發展大局、協助企業下一步發展過程中，香港擁有三項優勢，包括作為全球主要的國際金融中心之一，擁有充裕資金資本和專業金融人才，國際資金可自由流動；其次是香港擁有“一國兩制”優勢，可連通全球和內地市場；第三是有頂尖高校和科研實驗室支撐，在金融科技核心領域相關的人工智能、區塊鏈等方面具備雄厚的研究實力。相信香港發展金融科技的環境會越來越好。



中國工程院香港首位院士、香港工程院院士暨高級顧問陳清泉稱，科技是推動社會發展的核心力量，而香港在科研領域擁有強大實力，建議香港一方面可發揮自身優勢，同時與鄰近的大灣區內地城市攜手，透過“產學研”結合的方式推動發展。