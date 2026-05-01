恒指4月升千點　中芯飆四成最勁

中評社香港5月1日電／美國聯儲局議息聲明偏鷹派，中東戰況未見緩和。恒指昨跌335點，收報25776點。科指跌38點，收報4871點。大市調整，內地資金積極入市，經由港股通買入666.69億元，較上日增加208.04億元；淨買入121.91億元，扭轉上日淨賣出39.51億元狀況。從4月全月計算，港股累升988點，中芯國際（00981）升39.8%最勁。



大公報報導，高歌證券金融首席分析師聶振邦預期，外圍缺乏重大消息，恒指上半月料在25500點至26500點區間上落。中美領導人或在5月會面，加上騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）等大型科網股在5月中旬公布季績，或為港股向上催化劑。倘若恒指企穩在26500點，向上挑戰27000點。



分析師：芯片股5月看高一線



選股方面，聶振邦表示，AI模型股有轉弱跡象，芯片股5月繼續看高一線。利好因素包括，DeepSeek－V4可以配搭於國產芯片；其次是中資芯片股表現落後於其他市場同業；最後是寒武紀季度業績強勁。



港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指出，大市欠缺向上突破的重大催化事情，即使港股估值便宜，投資者似乎不願長線持貨。再者，國際油價飆升，企業盈利負面影響開始浮現。投資者5月宜“炒股不炒市”，可以關注半導體、印刷電路板、電力設備等板塊。



滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，最新中國股票策略將會延續槓鈴策略，優先考慮受益於生產者物價指數（PPI）正常化，及政府主導資本支出的材料板塊；科技板塊則屬於中長期結構性主題；考量到地緣政治不確定性，潛在停滯性通脹風險，優質高股息股票可為投資組合帶來穩定性與韌性。



恒指昨日下跌，但全月累漲988點。在90隻藍籌中，上升股份佔61隻，中芯國際表現最佳，累升39.8%；其次是聯想集團（00992），升27.6%。醫藥股表現卻令人失望，五大跌幅藍籌佔3席，國藥控股（01099）跌8.5%，中生製藥（01177）跌7.9%，石藥集團（01093）跌7.5%。表現最落後藍籌是老鋪黃金（06181），4月累跌11.7%。



科指4月累升221點，惟在30隻成份股中，衹有7隻報升。華虹半導體（01347）最佳，全月累升53.5%；但騰訊音樂（01698）累跌49.1%。阿里巴巴、騰訊4月分別跌11.7%、21.9%。