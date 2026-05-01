香港機場金庫擴容　年內增至250噸

中評社香港5月1日電／香港財庫局因應香港推動黃金及大宗商品市場發展，向立法會財經事務委員會提交討論文件透露，會進一步拓展黃金倉儲容量。其中，機管局已於2025年初將香港國際機場貴金屬儲存庫容量從150公噸增加至200公噸，並會在今年內進一步增加至250公噸。



目標三年儲量超2000公噸



大公報報導，討論文件指出，增加黃金倉儲容量是擴大黃金現貨交易的先決條件。特區政府已制定明確的倉儲擴容目標，透過推動香港機管局及金融機構在港拓展黃金倉儲容量，以三年內儲存量超過2000公噸為目標，建造區域黃金儲備樞紐，吸引更多國際投資者參與本地黃金交易市場。目前，機管局已立項擴展在機場的倉儲設施，規模將達至千公噸級別，兼顧本地儲存、交割和過境轉運需求。



特區政府也會在建立金融基礎設施、提升黃金供給、豐富黃金投資工具、成立產業主導的行業協會、研究稅務優惠、培育人才，以及加強與內地及國際市場合作等方面發力，加快完善黃金生態圈。



在拓展其他大宗商品種類方面，港交所旗下倫敦金屬交易所在2025年1月將香港納入為其全球倉庫網絡內的許可交付地點，並開始接受倉庫營運商申請許可。截至今年3月底，倫敦金屬交易所15個在港認可倉庫已全數投入服務，現時已儲有約24000公噸有色金屬，有助於香港持續發展成為全球商品交易中心。