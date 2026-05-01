尖沙咀旗艦店新裝亮相　首設IP主題店中店

中評社香港5月1日電／1986年，玩具反鬥城進軍香港市場，在海運大廈開設首間分店，而今年適逢40周年慶，這間旗艦店裝修後，將融合兒童、家庭及“大朋友”（Kidult）元素，9個人氣IP主題店中店更首次進駐香港，趁著五一黃金周首日隆重開幕，且多個品牌推出限量獨家產品。



大公報報導，9間店中店，包括：Pokémon（寶可夢）全港首個綜合體驗空間Pokémon Play Lab、TOMICA全亞洲第五間、全港第一間品牌專門店、其他有萬代BANDAI、變形金剛Transformers、偉易達Vtech、Sanrio Gift Gate、森林家族Sylvanian Families、樂高LEGO、任天堂Nintendo。



說到旗艦店吸引之處，包括：全港首個綜合體驗空間PokémonPlay Lab，將有寶可夢30周年紀念相關商品，1：1皮卡丘／掌上互動毛絨絨皮卡丘。TOMICA將設全港首間品牌專門店，將有TOMICA BRAND STORE限定商品全球首發，及日版TOMICA SHOP ORIGINAL商品，且店內可讓客戶定製個人化車仔，但數到令車迷心動之事，一定是全球首發“BRAND STORE ORIGINAL TOMICA PREMIUM NISSAN GT－R NISMO Special edition”（見圖），屆時或成為車迷朝聖之地。