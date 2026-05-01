香港新居屋接受申請　哪座最搶手？

“居屋2025”、“綠置居2025”及“白居二2025”三項計劃同步接受申請。圖為在樂富房委會客務中心，有市民到場瞭解情況及交表申請居屋。 香港文匯報 中評社香港5月1日電／“居屋2025”、“綠置居2025”及“白居二2025”3項計劃昨日起同步接受申請，為期三星期。今期居屋及綠置居合共推售6個項目，涉及約7,800個單位，售價介乎約150萬元至約480萬元，36%位於啟德和將軍澳，不少市民昨日到位於樂富的房委會客務中心遞交申請表或領取參考資料。由於今期居屋項目涵蓋市區及新界多個地點，其中啟德啟陽苑因地段優越、交通便利，成為不少申請者的首選，有人更形容：“若能抽中單位等同中六合彩。”有為剛投身社會的兒子交表的市民說：“首期方面幫到多少就多少，香港不是太多人有能力買私樓。”



香港文匯報報導，“居屋2025”推售5個分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東湧的新居屋發展項目，單位實用面積介乎約281平方呎至約560平方呎，售價介乎約150萬元至約480萬元。“綠置居2025”推售的九龍灣盛緻苑提供逾800個單位，單位實用面積介乎約280平方呎至約469平方呎，售價介乎約168萬元至約354萬元。



“綠置居2025”亦會推售新一批租者置其屋計劃回收單位。為全力配合特區政府公布的大埔宏福苑長遠居住安排方案，“居屋2025”及“綠置居2025”會預留2,000個單位以“特設銷售計劃”形式，供決定出售業權的宏福苑業主選購。



昨日早上9時，位於樂富的房委會客務中心已現人龍，有市民專程前來遞交申請表，亦有市民到場瞭解詳情，客務中心地下展廳展出多個屋苑的單位模型。因位處市區及生活交通便利，啟德啟陽苑成為不少準申請者的“心水”之選。

