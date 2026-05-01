“工作是為了家，還是為了自己？”香港三代打工仔給出不同答案

Joe表示，他們這一代更多是無奈、被動地取捨，內心仍強烈渴望為自己做一點事。香港文匯報 中評社香港5月1日電／年復一年的勞動節，香港刻劃出不同時代烙下的奮鬥印記。香港文匯報記者追訪香港三代（50後至70後、80後至90後，千禧至Z世代）打工仔，折射出職業定義的悄然更迭：從第一代人將打工視為謀生計、餬口養家的手段，第二代人打工為向上流，獲取社會認同，到現今新世代摒棄鐵飯碗的框架，挑戰傳統對成功的刻板定義，走一條與前兩代人截然不同的職業路，將興趣與事業深度綑綁，試圖在職場中尋回主體性，賦予工作真正的靈魂與精神價值。



中新代：“夾心層”盼“創”出新天



香港文匯報報導，香港三代打工仔之中，80後往往被形容為“夾心層”——上有父母、下有子女，供樓與供養兩頭壓，陳曉輝（Joe）正是這一代的典型縮影。1984年出生的陳曉輝自小受從事紡織業的父親熏陶，“唔怕蝕底”的信念刻在他骨髓里，但與父輩“一份工打30年”的職業軌跡不同，他先後於迪士尼、國際時裝品牌、手錶品牌等企業任要職，在迪士尼打工期間領悟“工作可以帶給人歡樂”，但做著做著卻發現工作漸漸佔據生活的大部分，令他失去自己，難以專注做想做的事。



裸辭穩定工作 做好規劃減風險



在臨近40歲時，創業的種子悄然萌芽。最終在疫情期間，他與太太前往波蘭旅行，被當地80後創業家“務實且注重回饋社群”的信念感染，回港後他與在迪士尼工作逾15年的太太雙雙裸辭創業，透過品牌講好香港故事、聯結集體回憶。



他憶述：“我們設定三年期限，若未達到基本生活標準便放棄。同時做好財務規劃降低風險。”面對長輩對創業的擔憂，他亦以明確規劃逐一打消顧慮。



冀找回初心熱情 “積極的自私”



他創業的品牌已在香港開設三間線下店舖，產品深受35歲以上乃至70歲人群的喜愛。作為典型80後，陳曉輝認同自己屬“夾心層”：多數同齡人已身居要職，但同時要應付供樓、贍養父母等經濟壓力，面對全天候競爭，被迫把自己的需求壓到最低，但他與上一輩的主動奉獻不同，他形容第二代打工人更多是無奈、被動地取捨，內心仍強烈渴望為自己做一點事。因此，他對有意創業或轉行的80後給出一個略帶矛盾的建議——“積極的自私”，意思為：多為自己分配資源，找回初心與熱情；不必追求翻天覆地的改變，可從微小處開始；勇敢突破舒適圈，對自己有信心。



投入、熱情、不計較是他的座右銘，當中“不計較”是他始終信奉的硬道理——多付出必有更多回報。而回看三代人對工作回報的期望，他認為上一代追求穩定與家庭改善，他這代人（80後）渴望成長與自我特色，千禧後則以個人需求滿足為核心，而他創立的襪子品牌，正正試圖以香港情懷為線，在世代夾縫中編織出一條屬於自己的出路。



上一代：為了家庭，工作是責任



“我們那一代，工作是責任，是為了家庭。”75歲的葉伯伯用一句話總結了自己四十多年的燒味生涯。自1968年入行以來，他日復日站在火爐旁，雙手滿布水泡與疤痕，從清晨工作至深夜，只為養活家中三名女兒。獅子山精神在他身上體現得淋漓盡致——不怕吃苦、不計付出，將家庭放在第一位。即使現在退休，獅子山下的故事仍未落幕，他表示：“工作大半世已坐不慣，無事做就周身唔自在。”故平日除弄孫為樂，他還參加社區中心的義工活動，繼續為社會、為家庭付出，是自己最大的福氣。



“冇諗過發達，最緊要學嘢養家”



葉伯伯回憶，1968年剛入行時，香港經濟仍在起步階段，讀書機會不多，最實際的就是學一門手藝，“冇諗過發達，最緊要學到嘢，養到家。”他選擇做燒味師傅，因為酒樓行業長做長有，而且燒味是廣東家庭餐桌上的主要菜式，有固定需求。他先後在多間酒樓工作，由學徒做起，慢慢升到師傅。對他來說，工作與興趣或理想完全分割，工作目的只為賺錢養家。

