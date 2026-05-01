香港外匯基金去年賺3374億創新高

金管局昨發布《2025年年報》。（資料圖片） 中評社香港5月1日電／香港金管局昨發布《2025年年報》顯示，儘管年內全球貿易摩擦與地緣政治風險升溫，外匯基金依然錄得3，374億元的投資收入，打破歷年紀錄。這一數字較今年1月底公布的未經審計數字（3，310億元）多出64億元，料主因去年第四季度私募股權等長期資產的估值在年結後獲得最終確認，亦因而帶動收入“更上一層樓”，亦成為史上賺得最多的一年。整體投資回報率達8%，其中“投資組合”回報率更高達12.4%，“支持組合”則為5.2%，而“長期增長組合”自2009年成立以來年率化內部回報率為10.9%。



香港文匯報報導，外匯基金交出亮麗成績表，金管局總裁餘偉文在報告中解釋，2025年上半年市場雖受關稅戰衝擊而波動，但下半年受惠於人工智能投資熱潮及主要央行減息，市場氣氛顯著改善。債券、股票及“長期增長組合”罕有地同時錄得正回報，推動全年收益創新高。但他強調，此特殊情況難以長期持續，2026年已面臨中東衝突、AI股回落等新挑戰，外匯基金將堅守“保本先行、長期增值”的原則。



港元有序浮動 通過“壓力測試”



在貨幣穩定方面，年報揭示了港元聯繫匯率制度在2025年經歷的一場“壓力測試”。在全球宏觀經濟環境不明朗之際，聯匯制度有效穩住了香港的貨幣穩定。年內，受貿易政策轉變、市場波動及本地資金流向變化所影響，港元匯率在兌換範圍內上落。去年港元匯率在強弱雙方兌換保證之間出現明顯波動，其中5月初因資金流入4次觸發強方兌換保證；6月底至8月中則因套息交易12次觸發弱方兌換保證。



餘偉文表示，港元在強弱兩端兌換保證之間的有序浮動，正是聯匯制度按其設計機制運作的典型示範，有序浮動後港元逐步趨穩。這證明即使面對全球貿易不確定性與資金大進大出，聯繫匯率制度依然穩健有效，繼續作為香港金融體系的“定海神針”。金管局亦透過適時向公眾解說主要市場走勢、釐清誤解，並結合詳細數據與人工智能分析技術強化市場監察，使公眾及國際社會對聯匯制度的信心更形穩固。



金融創新取得區域領先地位



在金融創新方面，香港已取得區域領先地位。為期5年的“金融科技2025”策略圓滿完成，助力香港躍升至全球金融科技前列。金管局亦公布了“金融科技2030”新策略，聚焦數據、人工智能與代幣化。人民幣國際化方面，“人民幣業務資金安排”總額度已倍增至2，000億元，離岸人民幣貸款按年大增29%至9，350億元，創歷史新高。



在普羅大眾關心的消費者保障方面，年報亦帶來好消息。通過推出“智安存”防騙服務、修例容許銀行間分享賬戶資料，以及與科技電訊公司合作推出《保障消費者防詐騙約章3.0》，2025年香港的騙案宗數自2019年持續上升以來首次錄得下跌。



另外，銀行體系展現了強烈的社會責任感。大埔宏福苑發生五級大火後，金管局於數天內迅速動員業界，推出11項即時財務紓困措施，包括提供6個月的還款寬限期及緊急低息貸款，並於2026年3月再次延長寬限期，展現了金融體系在災難應對中的“軟實力”。