劉俊謙《寒戰1994》搵命搏　王丹妮譚旻萱巾幗不讓鬚眉

劉俊謙載王丹妮駕電單車飛馳。（電影公司供圖） 中評社香港5月1日電／《寒戰 1994》定檔今日上映，最新“特訓花絮”曝光。飾演年輕版李文彬的劉俊謙（阿謙）由頭打到尾，與黑道當家“阮先生”王丹妮（Louise）上演連場槍戰及飛車肉搏；電影公司同時宣布聯乘本地漫畫家黃水斌推出專屬畫展，人物卡抽卡活動及“寒戰美酒音樂節”。



香港文匯報報導，阿謙與Louise“黑白聯手”，在茶樓內聯同魏浚笙於槍林彈雨中與敵人近身搏擊殺出重圍。其中一場阿謙、Louise駕駛電單車風馳電掣逃避追殺，而劇組為了呈現最真實的追逐速度感，特別申請於凌晨封鎖東九龍走廊實景拍攝，配合特效打造高能飛車場面。



阿謙更“搵命搏”，不僅在高速行駛的車輛中與敵人死鬥，大半身被拋出車外，頭部距路面僅數吋，險象環生；還在滂沱大雨的啟德機場停機坪，與楊天宇於高速行駛的車輛外部拳拳到肉近距離生死搏擊。



導演梁樂民讚阿謙“能文能武”，槍械訓練扎實，前途無可限量；王丹妮雖是首演動作片，卻與阿謙同樣刻苦，眼神入戲，演出來感覺身經百戰，一點也不像動作片新手。



王丹妮亦表示，這是她首部正式接受武術與槍械特訓的電影，密集訓練令她發現自己手長腳長，在對打和鏡頭呈現上有優勢；雖然體力透支很大，但每次做到理想效果都很滿足，收工時總覺得“打得很爽”。



為應付連場激戰，劇組開拍前兩個月已安排全體演員接受地獄式特訓，警隊O記陣營與黑社會陣營無一倖免，內容涵蓋近身搏擊、拳擊起腳及高難度拋投動作。當中飾演高級督察的譚旻萱更是首度挑戰動作電影，與王丹妮齊齊展現“巾幗不讓鬚眉”的狠勁，眾人特訓時個個有板有眼。



何啟華直言開槍比近身搏擊更難，他感謝有動作經驗的朱鑑然與黃溢濠分享心得。飾演黑幫門生的魏浚笙則笑言自己主要任務是“一直被打”，但其實也有親身上陣的動作戲，並不輕鬆。