失言內幕曝光　傳季麟連原要教訓的是另有其人

中評社台北5月1日電／軍購特別條例預算爭議，國民黨內支持“3800億＋N”與“8000億”版本皆有，但副主席季麟連日前揚言開除“立法院長”韓國瑜黨籍，引發黨內互打；昨日又傳出是有多位黃復興黨員不滿前黨主席朱立倫人馬、桃園市議員凌濤和藍委徐巧芯不斷與黨中央唱反調，希望季能以副主席的身分“教訓”他們。對此，國民黨桃園市議員凌濤回應，對於媒體內幕報導指黨務高層軍購案過激發言是劍指本人及團隊，“我一向主張9000億軍購，保衛‘中華民國′，尊重黨團，全力支持韓國瑜院長的調和鼎鼐。”



中時新聞網援引《上報》報導，有知情人士表示，季麟連近期多次接受黨員抱怨，指稱凌濤多次公開喊話要通過“9000億軍購預算”，不斷與黨中央“唱反調”，徐巧芯也提8000億軍購預算扯黨中央後腿，希望季出言“教訓”這些人，這才有週三中常會的發言環節。不過，季卻“脫稿演出”，突然表示要開除韓國瑜的黨籍，讓基層藍軍大驚。



對此，凌濤今在臉書寫下三點回應，對於媒體內幕報導指黨務高層軍購案過激發言是劍指本人及團隊，回應如下，第一，一向主張9000億軍購，保衛“中華民國”，尊重黨團，全力支持韓國瑜院長的調和鼎鼐：第二，二寶出生之後，大寶難免感受到冷落，這幾天二寶爸單獨帶大寶妹去“教育旅行”，沒有太多時間回應媒體指稱所謂黨務高層針對他；第三，桃園最近全台首創篩檢增項照顧產婦及新生兒；但最近從同德國小的家要去南平路，嬰兒推車很不方便，自己比較關注如何把人行步道優化。