移鼠接木翻車？郭音蘭酸青鳥：比老鼠還髒

中評社台北5月1日電／民進黨“立委”柯建銘助理周軒近日在臉書上發北市老鼠的照片，不過網友留言指照片上的老鼠是在高雄中山高中，不是在台北中山。對此，國民黨中正萬華市議員擬參選人郭音蘭1日狠酸，青鳥頭子周軒故技重施，企圖以“移鼠接木”的惡質手段政治操作，結果當場翻車，“民進黨側翼比老鼠還髒”。



中時新聞網報導，郭音蘭表示，這已不是綠營側翼第一次被抓包，日前才剛有民進黨側翼拿屏東老鼠影片造謠是台北街頭，隨即被她踢爆並澄清，沒想到這次周軒竟再次拿網友早已澄清發生在高雄的老鼠亂竄影片，惡意栽贓給台北市。



郭音蘭說，“上次找屏東老鼠來‘客串’，這次換高雄老鼠來當‘臨演’嗎？”，酸看著對方如此高速翻車，連她都有些不忍心，這種拙劣的抹黑手法簡直是把台北市民的智商當兒戲。



郭音蘭強調，2次造謠事件被踢爆後，證明了同一件事，所謂的“台北鼠患嚴重”完全是刻意的政治操作，她怒斥民進黨側翼為了打擊對手、影響選情，竟然不惜拿南部的鼠患問題來嚇唬台北市民，其行為比老鼠更令人不齒。



郭音蘭說，隨著選舉臨近，各種怪象紛紛出籠，感嘆“什麼鳥都飛出來了”，但台北市民眼睛是雪亮的，絕不會輕易被這種惡質、低廉的假訊息所矇騙，並呼籲相關人士應回歸政策討論，而非靠造謠生事來騙取選票，她也承諾將持續站在第一線，為台北市民守護真相，杜絕抹黑歪風。