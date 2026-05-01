美防長：對伊朗軍事行動60天期限已中止

赫格塞思30日出席參議院軍事委員會關於2027財政年度軍費預算提案的聽證會。 中評社北京5月1日電／美國國防部長赫格塞思4月30日在國會作證時稱，美國與伊朗臨時停火4月8日生效，意味著總統特朗普對伊朗採取軍事行動的60天法律時限已“暫停或中止”，特朗普政府眼下無需就對伊朗軍事行動尋求國會授權。



根據美國1973年通過的《戰爭權力法》，總統在首次通知國會動用軍事力量後，應在60天內決定停止該軍事行動或者尋求國會授權繼續作戰。特朗普政府3月2日正式告知國會對伊朗發起軍事行動，由此推算的60天法律時限將於5月1日到期。



新華社報導，赫格塞思繼29日出席眾議院聽證會後，30日出席參議院軍事委員會關於2027財政年度軍費預算提案的聽證會，再次就美國對伊朗軍事行動接受公開質詢。赫格塞思在回應民主黨籍參議員蒂姆·凱恩提問時說：“我們目前正處於停火狀態，而根據我們的理解，停火意味著那60天的倒計時會暫停或中止。”凱恩則反駁說：“我不認為相關法規會支持這種解讀。”



眾議院議長、共和黨人邁克·約翰遜當天接受全國廣播公司採訪時稱，國會沒必要介入美國對伊朗軍事行動，因為美國目前“沒有處於戰爭狀態”，他不認為目前正在進行“實質性的軍事轟炸、交火或類似行動”。



然而，美伊臨時停火後，美國對伊朗實施海上封鎖。伊朗總統佩澤希齊揚30日說，這是軍事行動的延續。



美國聯合以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動後，多名民主黨籍議員發聲，抨擊此次行動未經國會授權，當屬“違法”。參議院民主黨人已5次推動就限制總統戰爭權力的議案進行投票，要求特朗普結束對伊朗軍事行動，並在進一步對伊朗採取軍事行動前必須獲得國會授權。但由於共和黨佔據參議院多數席位，議案均未獲通過。



部分共和黨人同樣主張，對伊朗軍事行動應遵守法律規定的期限。共和黨籍參議員約翰·柯蒂斯曾表示，若無國會批准，他“將不會支持在超過60天的時限後繼續軍事行動”。