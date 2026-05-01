特朗普政府再就霍爾木茲海峽拼湊國際聯盟

中評社北京5月1日電／新華社援引美國《華爾街日報》4月30日報導，特朗普政府正在推動組建一個新的國際聯盟，以恢復霍爾木茲海峽航運暢通。



報導說，美國國務院29日向駐外使館發送一份內部電報，提出一項名為“海上自由架構”的倡議，並要求美外交官敦促駐在國政府加入這一倡議，稱這將“增強我們的集體能力”。



據電報所述，“海上自由架構”國際聯盟將由美國國務院和美軍中央司令部共同主導，負責共享情報、協調外交行動並執行制裁措施。其中，美國務院將“充當外交行動的指揮樞紐”，而中央司令部將為商業航運提供“實時海上態勢感知能力”，並負責協調各伙伴國軍隊之間的情報共享工作。



儘管“海上自由架構”本身並非一個軍事聯盟，但上述電報仍指示美方官員向外國對口官員詢問：他們是否願意以“外交伙伴和（或）軍事伙伴”身份加入該聯盟。此外，該聯盟“將與其他海上安全特遣部隊形成互補”。



報導說，美國希望其他國家也能參與霍爾木茲海峽當前及未來可能進行的管理事務之中。



據英國媒體報導，美國總統特朗普3月向歐洲國家施壓，要求他們加入所謂“霍爾木茲聯盟”以管控霍爾木茲海峽，但歐洲多國予以拒絕。特朗普隨後在多個場合表達對歐洲盟友不滿，並稱美國不再“需要”北約國家和其他國家幫助，還稱北約離開了美國就是“紙老虎”，威脅要讓美國退出北約。