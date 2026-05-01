內外壓力疊加　歐元區經濟復甦前景堪憂

中評社北京5月1日電／歐盟統計局4月30日發佈的最新數據顯示，今年第一季度歐元區經濟增速放緩，4月通脹率顯著上升。歐洲央行同日決定，維持歐元區三大關鍵利率不變。



新華社報導，分析人士指出，在全球地緣衝突影響外溢、能源價格劇烈波動、貿易環境趨緊和內部結構性矛盾交織作用下，歐元區正陷入增長乏力、需求疲弱、不確定性高企的困局，滯脹風險明顯上升，經濟復甦前景堪憂。



復甦動能持續衰減



歐盟統計局數據顯示，經季節調整後，今年第一季度歐元區國內生產總值（GDP）環比增長0.1%，低於去年第四季度0.2%的增速，同比增長0.8%，低於去年第四季度1.3%的增速。經濟增速低於市場預期，顯示經濟擴張動力明顯不足。



標普全球公司近期公佈的數據顯示，一季度歐元區綜合採購經理人指數雖維持在榮枯線50以上，但逐月回落，3月已接近收縮邊緣，進入4月後更是跌至48.6，這預示著二季度經濟可能進一步走弱。



歐盟委員會日前發佈報告顯示，受消費者信心大幅下滑以及服務業和零售業等行業信心惡化影響，歐元區4月經濟景氣指數下跌至93.0點，顯著低於長期均值。



荷蘭國際集團首席經濟學家彼得·範登·烏特指出，一季度增長數據尚未反映中東局勢引發的能源和供應衝擊影響。4月採購經理人指數和歐盟委員會經濟景氣指標顯示，二季度歐元區經濟開局更加疲弱。



從成員國表現看，一季度歐元區經濟表現嚴重分化，內部發展失衡問題進一步加劇。歐盟第一大經濟體德國第一季度GDP環比增長0.3%，成為區域經濟的重要支撐；法國GDP環比零增長，陷入停滯；愛爾蘭、立陶宛等國經濟則出現環比萎縮。

