藍為軍購內訌　楊永明：不要掉入綠陷阱

楊永明認為，如果“習特會”有處理到美國對台軍售問題的話，如果美國都答應對岸要減少對台軍售，那後面的要價書美國也不會給。（中評社資料相） 中評社台北5月1日電／國民黨為了軍購版本究竟要“3800億＋N”還是8000億引發茶壺內風暴，對此，前“國安會”副秘書長楊永明指出，現在美國給台灣的發價書就是3800億，“賴政府”卻堅持1.25兆，既不符合程序正義，也不符合過去的做法，質疑“民進黨真的是要太多！”同時他也提醒國民黨，不要掉入賴清德1.25兆的陷阱。



中時新聞網報導，楊永明今日在個人YT頻道指出，現在美國發給台灣的發價書是3800億台幣，就是美國政府已經通知台灣，會賣給台灣三項武器共3800億，之後如果有再發，那就再加“N”。過去蔡英文時期的F－16V就是如此的。他質疑“賴政府”為什麼在沒有這個（發價書）之前，要去搞1.25兆呢？既不符合程序正義，也不符合過去的做法。過去十年，台灣的軍事“國防”預算增加了三倍，從2016年的3217億，增加到2026的9495億，整整三倍。而賴清德這個1.25兆，還是在這個已經翻了三倍的9495億之外、再加1.25兆。民進黨，你真的是要太多了！



楊永明分析，“習特會”不會這麼明確地談到美國對台軍售問題。原因有二，第一，美國對台軍售有它內部金主軍工複合體的利益；第二，在台灣議題上，美國跟中國之間，還要先搞定兩個比較高層次的問題，一是美國要不要回到“一中政策”，因為特朗普第二任上來的時候，國務卿魯比奧把“一中政策”給拿掉了；二是美國要不要再度表達不支持“台獨”？甚至特朗普可能希望更進一步、如果他說“反對台獨”的話，中國要拿什麼來交易？



楊永明認為，如果“習特會”有處理到美國對台軍售問題的話，如果美國都答應對岸要減少對台軍售，那後面的要價書美國也不會給，那台灣現在去搞個1.25兆要幹嘛？“賴政府”到底現在是要滿足誰？是滿足美國方面的需求？是擔心“習特會”？還是在滿足有一些人要對美國表態？還是其實根本這就是民進黨設計的陷阱？要用這個東西去取代他所有的治理無能：兩岸關係治理無能、能源經濟治理無能，然後又用這個1.25兆當陷阱：不支持就是不顧台灣安全、就是“反美親中”，其實最核心是這個問題。



楊永明說，國民黨現在就是照過去的正當程序提出來並通過，然後支持已經拿到發價書承諾的3項3800億。你既然已經要賣給我、發給我3800億，我就編個3800億，這也符合過去的做法，那現在既然＋N，可以讓它法制化，明確的政策表達，就像2019年蔡英文政府時期買 F－16V一樣通過，這有什麼不對？



楊永明舉出數字說明，台灣每年社福預算8000多億、教育預算3400多億，“國防”預算已經編了9495億，現在再加3800億再加N，已經夠多了。而且不要忘記，“鄭習會”帶來的訊息：兩岸可以和平，整體來看的話，最關鍵是台灣人民、是兩岸和平，不要再拘泥在政黨內鬥、見縫插針。