馬鈴薯之亂賴清德賴對岸　歷史哥怒轟：還在騙

中評社台北5月1日電／台美貿易協定簽署後，近日針對放寬美國發芽馬鈴薯輸台、美國花生零關稅輸台引發民眾反彈爭議，賴清德今日親上火線澄清，稱發芽馬鈴薯不會進口，且美國進口的是去殼花生，前陣子的不實謠言都是從對岸來的。對此，“歷史哥”李易修痛批“還在騙！”真當農民都這麼容易被民進黨騙？



賴清德今天到雲林出席模範母親活動，致詞時說農民最擔心的事情並不是天氣，最害怕的就是謠言。“最近有謠言出現，謠言從哪裡來？我當‘總統′告訴大家，是從境外來的，謠言製造中心是從境外來的”。前陣子說美國馬鈴薯發芽可以進來，事實上不是這樣，這都是謠言。我們現在查緝很嚴格，進口馬鈴薯是一顆一顆檢查，有發芽就退回去。現在選舉要到了，開始有謠言。經“國安”團隊查察後，“是對岸放出來的”。



中時新聞網報導，歷史哥今發文痛批賴清德的說法“還在騙！”選前挺農業，選後捅農業，選前農業政府來作伴，選後農業自己看著辦。當初口口聲聲說要照顧農民、守護本土農業，如今面對台美談判，卻讓美國花生零關稅叩關，還要農民別擔心、說是境外謠言。附圖他列出台美談判捅農業包括:美國花生零關稅、取消特別防衛措施、鮮奶馬鈴薯、豬牛查驗放寬，談判根本黑箱作業事前沒有告知農民。



歷史哥接著砲轟稱，“賴政府”選前把農民當心頭肉，選後把農業當談判籌碼，嘴上說不放棄任何產業，實際卻是要基層自己吞下衝擊。“真當農民都這麼容易被民進黨騙？農業不是用來換取民進黨利益的祭品！”