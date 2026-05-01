藍營為軍購條例內鬥　藍委緩頰：勿淪路線之爭

中評社台北5月1日電／“國防”特別條例預算爭議，國民黨內支持“3800億＋N”與“8000億”版本皆有。副主席季麟連一番話更引發黨內互打。其中遭季麟連點名勿“親痛仇快”的藍委徐巧芯1日表示，已接到黃復興要角轉達季麟連歉意。藍委王鴻薇也說，版本之爭不該變成路線之爭、意氣之爭。



中時新聞網報導，徐巧芯今表示，關於近日報導黃復興黨部是否對她不滿一事，純屬不明人士惡性放話，並非事實。昨日下午3點，已接到黃復興要角代表稱季副主席向自己表達歉意。



徐巧芯說，自己也表示他大概是誤會了接收到錯誤資訊，並再次說明自己必然會遵守“黨團決議”，然目前黨團尚未做出最後的決定，但團結一致是國民黨“立法院”黨團的最高目標，請他們放心。



王鴻薇則說，“國防”特別預算的規模在星期三黨團內部會議雖然沒有達成最後的共識，但是大家都一致認為，只要黨團最後達成的一個共識都會遵守。所以會繼續用最民主、還有最理性的態度來做討論。



王鴻薇喊話，也希望，不管最後的版本是哪一個，版本之爭絕對不應該變成黨內的路線之爭，或者是意氣之爭。這樣的話會對整個國民黨的傷害非常的大，而且也會讓支持者非常地傷心。所以國民黨會用更務實、更民主、更理性的方式來做繼續的討論。