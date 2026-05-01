國民黨駁趙少康：3800億＋N具雙重正當性

中評社台北5月1日電／國民黨內對黨版軍購特別預算條例草案鬧分歧。針對中廣前董事長趙少康昨日所稱“以前什麼時候有黨版過”、“黨版沒有處理加Ｎ”的說法，國民黨今日發聲明回應，這些論述不僅失之武斷，有必要予以明確釐清，3800億元＋N版本同時具備“黨版”與“黨團決議版”的雙重正當性。



國民黨今天在臉書發佈聲明指出，首先，從制度面來看，《立法院職權行使法》確實規定提案主體為“立法委員”或“黨團”，而非政黨本身。然而，這並不代表政黨在立法過程中不存在“黨版”的實質角色。所謂“黨版”，本質上就是由政黨政策系統（包括智庫、政策會）完成政策設計後，透過黨團或黨籍“立委”形式提出的法案版本，這是民主政治中政黨責任政治的具體展現。形式上由委員提案與實質上由政黨主導本來就是兩個不同層次的問題。趙少康將兩者刻意混淆，以形式否定實質，是典型的以偏概全。



至於實務運作，國民黨說明，“黨版”不僅存在，而且是“立法院”高度常態化的運作模式。以本屆“立法院”為例，多項重大法案，包括“財政收支劃分法修正案”、“公教退撫修正案”、“國會改革修法”、“丹娜絲颱風重建特別條例”、“稅收超徵全民共享現金發放特別條例”、等，均由國民黨智庫參與草擬，再由國民黨“立法院”黨團整合後提出。這種“智庫研擬－黨團大會通過”的流程，本身就是政黨版本的體現。其中亦包括近期高度關注的“強化國防及對美軍事採購特別條例”、“台灣未來帳戶特別條例”。這些案例都清楚顯示，“黨版”不僅存在，且具備高度制度化與可預期性。



國民黨指出，就此次被趙少康誤認不該存在的“軍購特別條例(3800億+Ｎ）”版本，是在今年3月5日經國民黨“立法院”黨團於黨團大會正式決議通過。這一點具有兩層重要意義：第一，該版本已非單純政策建議，而是經過黨內民主程序確認的正式立場；第二，該決議對黨團成員具有政治拘束力，屬於黨團集體決策結果。因此，3800億元＋N版本同時具備“黨版”與“黨團決議版”的雙重正當性。



國民黨說，黨版所謂的“加N”，有明確的制度設計，具體體現在黨團所提版本第八條：“凡有其他對美軍事採購之必要，主管機關得再行提出強化‘國防′及對美軍事採購第二階段特別條例，但以符合‘國軍′台海作戰需求、美國對台軍售程序及美國提出軍售發價書者為限。”同時，黨團亦提出附帶決議，明確表示未來若提出新一階段條例，送交“立法院”後將立即交付委員會審查。此一安排，等同於在程序上預先建立審查路徑，確保優先審查，且後續擴編仍須接受“國會”監督。換言之，“加N”本質上是“分階段、可審查、受監督”的制度設計，減少執政黨浮編預算的機會。



國民黨表示，簡言之，“以前什麼時候有黨版過”的說法，不僅違背立法實務，也忽視政黨政治的基本運作邏輯，加Ｎ制度設計在第八條。真正的問題不在於“有沒有黨版”，而在於是否願意正視政黨在立法過程中應負的政策責任與決策透明。