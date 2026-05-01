沈伯洋若選台北市長　郭正亮：北台灣結束了

中評社台北5月1日電／2026年台北市長選舉，國民黨籍現任市長蔣萬安拚連任，民進黨目前以“立委”沈伯洋呼聲最高。前“立委”郭正亮表示，如果沈伯洋真的代表民進黨參選台北市長，北台灣應該是結束了。台北市的民進黨議員恐怕要拉警報了，尤其是泛藍區，比如大安文山、內湖南港、松山信義。



中時新聞網報導，郭正亮今日在政論節目《新聞大白話》中表示，大家不要太重視整個北台灣的選舉，其實沈伯洋如果真的代表民進黨參選，北台灣應該是結束了。你看民進黨新北市長參選人蘇巧慧要不要跟他拉手聯合造勢，這是最關鍵的。可能國民黨新北市長參選人李四川希望蔣萬安去10次，蘇巧慧希望沈伯洋去1次，因為你能感受得到誰能幫你加分。



郭正亮接著表示，民進黨自己都承認，沈伯洋最重要的任務，就是把蔣萬安鎖在台北市，讓他不能全台站台，都講到這個份上。綠營已經知道，這種問題真是為難人家，可是意識形態的、做人身攻擊的，沈伯洋還是蠻厲害的。可是這個對北台灣的選舉，一定是負面的，所以他覺得，台北市的民進黨議員恐怕要拉警報了，尤其是泛藍區，比如大安文山、內湖南港、松山信義，綠營會非常辛苦。



另外，針對回鍋參選議員的前“立委”高嘉瑜，被問多次是否會和沈伯洋合掛看板。郭正亮表示，高嘉瑜會被針對是有原因的，因為她上次沒有明顯支持姚文智，而且民進黨深綠比例提高，所以高嘉瑜當然要處理這塊選民，所以這個可以理解。他認為，會很難堪，因為到時候大家會用放大鏡來看，比如看板要上，人家注意的是競選總部的看板，不是小巷裡面的。因為這種問題以前民進黨也發生過，大家把看板就放在小巷裡面。