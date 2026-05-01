馬鈴薯之亂是對岸謠言？郭正亮揭賴清德說謊

取自美國貿易代表署的“2026各國貿易障礙調查報告”。 中評社台北5月1日電／台美貿易協定簽署後，近日針對放寬美國發芽馬鈴薯輸台，引發民眾反彈，賴清德今日親上火線澄清，進口馬鈴薯要一顆一顆檢查，如果有發芽就退回去；現在選舉要到了，開始有謠言，經“國安”團隊查察後，是對岸放出來的。對此，前“立委”郭正亮直言，這則新聞最開始是從美國貿易代表署公布2026貿易障礙報告來的！



中時新聞網報導，郭正亮今日在《新聞大白話》指出，賴清德的幕僚真的不及格，這則新聞最開始是從美國貿易代表署公布2026貿易障礙報告，裡面寫過去台灣在進口馬鈴薯發現發芽或腐敗，可以整批退運，對出口商造成龐大運費成本，美國要求調整制度。



“新聞是從這裡來的！”郭正亮直言，所以“立委”才開始在“立法院”問，以前是不是找到一顆馬鈴薯就整箱退運？官員說是啊。所以卓榮泰有一個綽號叫“逐顆工程師”，要一顆一顆檢查。而台灣一年進口16萬噸馬鈴薯，一顆馬鈴薯大約150到200公克，16萬噸大約9億顆，美國佔比42%。



郭正亮提到，王世堅有去問日本，日本有一種儀器可以辨識馬鈴薯的發芽、色澤、軟硬度，如果發芽、變軟或變綠色就不合格，但是台灣沒見過此種儀器，官員都不知道。郭正亮質疑政府根本沒有準備，“立委”是根據美國貿易署貿易障礙報告才引發質詢，跟大陸有什麼關係？亂扯！這就可以知道執政的品質和能力。