是否支持彈劾賴清德？網路投票結果一面倒

中評社台北5月1日電／“立法院”朝野黨團協商達成共識，同意賴清德就職滿2週年前一天的5月19日上午10時，進行賴清德彈劾案記名投票表決，通過門檻為全體“立委”三分之二票數，也就是總共需76名“立委”同意。有YouTube頻道針對“正式確定了，賴清德彈劾案5月19日國會投票表決，你是否支持彈劾賴清德？”進行網路投票，截至今天晚上，95%的網友表示支持彈劾。



中時新聞網報導，有22萬粉絲的《街頭麥克風》YouTube頻道4月28日起針對“正式確定了，賴清德彈劾案5月19日國會投票表決，你是否支持彈劾賴清德？”進行網路投票，截至今天晚上7點30分，已有8.6萬人參與投票，95%的網友表示“支持彈劾”、5%的網友表示“反對彈劾”。



網友留言表示，“怎麼樣！怎麼樣！大彈劾大成功”、“套句民進黨的說法，誰不支持彈劾誰就不愛國”、“哇，95%支持，如果還彈劾不了，那無法反映民意的政黨就該下台了”、“史上第一個被彈劾的讚”、“519不彈劾的立委，下次不投票給他”、“雖然不會成功，但要表達出人民的憤怒”、“立法院彈劾也是無法讓賴清德下台”、“說真的，別再內耗了，用實際政績讓人民有感，而不是一直用罷免互相仇視，惡性循環”、“彈劾他是對歷史負責，讓他名留青史”。