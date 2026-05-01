歐美日央行“按兵不動”下的兩難處境

中評社北京5月1日電／主要發達經濟體央行日前陸續宣佈，維持當前基準利率不變。當不確定性“陰雲”籠罩全球經濟，這些央行卻不願意打開“工具箱”，在貨幣政策上均選擇“按兵不動”。這一抉擇顯示，這些央行面對高通脹和低增長現狀陷入兩難：降息會讓高通脹持續惡化至不可收拾的地步；加息卻會拖累本就步履蹣跚的經濟復甦之路。



新華社報導，4月28日，日本央行率先宣佈，將政策利率維持在0.75%不變。4月29日，加拿大央行、英格蘭銀行相繼宣佈，把基準利率維持在2.25%、3.75%水平不變。美國聯邦儲備委員會同日宣佈，將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%至3.75%之間不變。4月30日，歐洲中央銀行決定，維持歐元區三大關鍵利率不變……



除了維持利率不變，這些經濟體貨幣政策當局都提到另一個關鍵詞：高通脹。



當前，中東戰事爆發已超過兩個月，霍爾木茲海峽“梗阻”帶來能源價格飆升，進一步提高發達經濟體通脹水平。在美國，3月個人消費支出價格指數同比上漲3.5%，創近三年來最高水平；在歐洲，歐元區4月通脹率按年率計算為3.0%；在日本，央行大幅調升本財年通脹預期水平……



面對高通脹，央行一般會提高利率水平，控制市場流動性的規模，穩定物價、改善民生。然而，低迷的經濟增長數據給這些央行的加息操作“亮紅燈”。因為一旦貨幣政策收緊，經濟增長的壓力會更大。



中東戰事“反噬”經濟，讓美國消費者經歷從汽油到化肥再到生活必需品的通脹“接力”。美聯儲擔心通脹反覆，屢次要求獲得通脹回落“更明確的證據”，並因此與迫切需要降息改善經濟表現的聯邦政府陷入無休止的“口水仗”。這種影響同樣發生在歐洲、日本。這些地區的央行害怕“摁下葫蘆起了瓢”，在抗通脹和保增長之間糾結、徘徊。



評估當前形勢和權衡利率決定，好難！這是歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德此前一次演講中的感慨。她說：“衝突斷斷續續，戰爭、停火、和平談判、談判破裂、海上封鎖、封鎖解除、封鎖恢復……這一切使得（制定）貨幣政策變得異常困難。”



歐洲新聞電視台評論認為，今年貨幣政策走向取決於地緣政治局勢的發展，遠遠超出了央行行長的控制範圍。



事實上，央行陷入兩難境地的潛在危險在於，滯脹陰影如影隨形。央行既無法通過降息刺激增長而不推高通脹，也難以通過加息抑制通脹而不壓垮需求。歐盟委員會負責經濟事務的委員瓦爾季斯·東布羅夫斯基斯日前警告，如果伊朗衝突持續，將會對歐洲經濟產生“顯著的滯脹影響”。



面對當前困局，發達經濟體央行只好選擇“按兵不動”，只能在多重風險間艱難校準方向，希望以此避免發生系統性失衡。