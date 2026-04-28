世界經濟論壇提中美在五大領域亟待合作

世界經濟論壇提議美中在五大領域進行務實合作 中評社華盛頓5月1日電（記者 余東暉）在中美峰會即將舉行之際，在全球外交界和戰略界有一定影響力的世界經濟論壇通過採訪專家，5月1日提出了中美作為兩個競爭性大國，亟待在五大領域展開務實合作：金融穩定性、人工智能安全、糧食安全、清潔能源、戰略核風險。



世界經濟論壇地緣政治議程副主管米里亞姆·希夫表示，隨著中美北京峰會的籌備工作不斷推進，世界兩大經濟體之間的關係正在受到動蕩的全球形勢的影響。儘管兩國關係近期有所緩和，但在一些核心問題上仍然存在根本分歧，而中東戰爭又使局勢更加複雜。



2025年10月，在釜山峰會上，雙方達成為期一年的貿易休戰協議，並就旨在穩定雙方所稱的互利經濟關係的指導方針達成一致。希夫指出，釜山峰會標誌著雙方努力推動兩國關係朝著更加務實和商業化的平衡方向發展；這種平衡並非以消除競爭為特徵，而是以可控的戰略競爭為基礎，在利益重叠之處留出合作空間。



希夫認為，近期的地緣政治衝擊，包括伊朗戰爭，凸顯了這種做法的局限性：儘管兩國都力圖保護本國經濟並避免直接對抗，但都無力完全遏制日益分裂和充滿競爭的全球格局所帶來的系統性風險。此外，兩國政府都認為私營部門是穩定中美關係的關鍵，然而如今企業面臨著新的現實，能源中斷和供應鏈碎片化等地緣政治風險已成為其商業戰略的核心。