阿聯酋“退群”　這個信號不簡單

中評社北京5月1日電／5月1日，阿聯酋正式退出石油輸出國組織（歐佩克）及“歐佩克+”。這一舉動，被認為是美國和以色列對伊朗發動戰爭後，中東產油國重新評估安全、市場和主權的一次標誌性事件。它的深層意義在於，海灣國家“按集團紀律供油、按美元體系結算、按美國安全框架生存”的舊模式正悄然鬆動。彭博社則將其定性為伊朗戰事“在未來數年如何重塑全球能源市場的最新跡象”。



新華社報導，理解阿聯酋“退群”，必須從這場戰爭的源頭說起。美以對伊朗發動軍事襲擊後，伊朗以全域報復予以回應，海灣國家的石油基礎設施、煉化港口、儲運樞紐接連成為打擊對象，承擔全球約五分之一石油運輸的霍爾木茲海峽通行量一度驟降九成以上。一場被分析人士稱為“數十年來最嚴重的能源危機”由此爆發。而在這場風暴中，阿聯酋成了受創最深的國家之一。



衝突期間，阿聯酋直接經濟損失嚴重，杜拜與阿布扎比兩大資本市場市值一度合計蒸發逾1200億美元，國際貨幣基金組織已將其2026年經濟增長預期從5%下調至3.1%。更慘痛的是，花重金採購的美式“愛國者”“薩德”導彈防禦系統攔截率慘澹，美軍優先保護的是自家基地而非阿聯酋的城市與工廠。“用美軍安全保護交換石油美元定價”，這份維繫了50多年的隱性契約，在戰火中暴露出脆弱的本質。



如果說戰爭是外因，那麼歐佩克機制內部長期累積的利益分歧，則是阿聯酋“退群”的重要內因。阿聯酋是海灣重要產油國，也是歐佩克體系內少數擁有明顯閒置產能的成員之一。歐佩克長期奉行“減產保價”策略，以穩定油價和確保美元回流。阿聯酋擁有約1110億桶探明儲量、每日485萬桶的生產能力，卻被配額硬性壓制在每日300萬至350萬桶，鉅額產能投資難以變現。阿聯酋對此不滿已久。



霍爾木茲海峽受阻以來，海灣各產油國丟失的市場份額大部分被美國、沙特等國瓜分，阿聯酋則在配額桎梏中眼睜睜看著份額流失。此外，阿聯酋擁有海灣地區少數可繞開霍爾木茲海峽的獨立出海口，這意味著即使海峽封鎖，阿聯酋仍可獨立增產、獨立出海，填補全球市場缺口。因此，阿聯酋不願再被沙特主導的配額體系束縛，而希望按自己的節奏釋放產能、爭奪市場和投資。阿聯酋能源部長馬茲魯伊在宣佈退出時直言：“伊朗戰爭造成的中斷，為這一舉動創造了適當時機。”

