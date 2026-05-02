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中國空軍某部開展多課目跨晝夜飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-05-02 08:32:22
　　中評社北京5月2日電／近日，中國空軍航空兵某部開展多課目跨晝夜飛行訓練，提升飛行員技戰術水平，錘煉制勝硬功。

　　來源：央廣軍事
 


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